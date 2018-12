Nigerijski predsednik: Nisem kloniran

Nigerijski predsednik Muhammadu Buhari se je v nedeljo moral odzvati na govorice, da naj bi že umrl in da so ga zamenjali s "klonom" iz Sudana. "Sem še vedno živ in pravi jaz," je zagotovil med obiskom v poljskih Katovicah, kjer se udeležuje podnebne konference.

"Kmalu bom praznoval 76. rojstni dan in sem še zelo zdrav," je dejal na srečanju z nigerijskimi izseljenci na Poljskem, ko se je soočil z več novinarskimi vprašanji, ali je res "podtaknjenec" iz Sudana z imenom Jubril.

Po družbenih omrežjih namreč krožijo govorice, da je pravi Buhari umrl in da so ga zamenjali s klonom oziroma dvojnikom.

"Veliko ljudi je upalo, da sem umrl"

Več mesecev lani in tudi letos je namreč Buhari preživel na zdravljenju v Londonu. Kaj naj bi mu bilo, ni bilo razkrito javnosti, naj bi pa šlo za resno bolezen. Medtem je državo vodil njegov podpredsednik Yemi Osinbajo.

"Veliko ljudi je upalo, da sem umrl, ko sem bil bolan. Nekateri so celo poklicali podpredsednika in se ponudili, da bi bili njegovi namestniki, ker so predvidevali, da sem že umrl," je še dejal Buhari in dodal, da so tisti, ki so sprožili te govorice "nevedneži in neverniki".

Zagotovil je tudi, da se bo potegoval še za en predsedniški mandat na prihajajočih volitvah, ki bodo v tej z nafto bogati afriški državi predvidoma februarja prihodnje leto.