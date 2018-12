Nigel Farage zapušča lastno evroskeptično stranko Ukip

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zagovornik izstopa Velike Britanije iz Evropske unije in nekdanji vodja britanske evroskeptične stranke Ukip Nigel Farage je v torek sporočil, da zapušča lastno stranko. Svojo odločitev je utemeljil z nezadovoljstvom nad smerjo, ki jo je v zadnjih mesecih ubral Ukip.

Kot je zapisal v prispevku za britanski časnik Daily Telegraph, se stranka vedno bolj odpira skrajnim in rasističnim silam.

Ukip je po glasovanju o referendumu o brexitu in odstopu Faragea kot predsednika stranke leta 2016 postal nepomembna politična sila v državi. Na lokalnih volitvah maja letos je stranka izgubila velik del mandatov v občinah, ki so šli v roke konservativcev premierke Theresa May.