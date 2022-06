Neverjetno odkritje, na katero so čakali več kot 50 let

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Astronomi so takšne objekte iskali že več kot 50 let. Foto: STA

Astronomi z Avstralske nacionalne univerze v Sydneyju so danes odkrili najhitreje rastočo črno luknjo v zadnjih devetih milijardah let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Vodja mednarodne ekipe raziskovalcev Christopher Onken je odkritje opisal kot "zelo veliko in nepričakovano iglo v senu".