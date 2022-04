Velik dan za mladega kuharskega mojstra

V Mostah pri Žirovnici mladi kuharski šef Martin Gluščič odpira restavracijo, v kateri bo, kot pravi, vse od hrane in pijače do opreme prostora odsevalo osebno noto in pridih lokalnega gorenjskega okolja.

Martin, najmlajši član družine Gluščič, je star natanko toliko kot družinska restavracija, ki jo je njegov oče Miha odprl v Lescah.

Kot vsa družina je tudi Martin rasel skupaj z restavracijo, ki se približuje koncu svojega tretjega desetletja, in si je na tej poti, ki se je zanj začela z nepriljubljenim in neustvarjalnim lupljenjem krompirja med šolskimi počitnicami, priboril mesto šefa kuhinje.

Pokušina ob slovesnem odprtju Foto: Bojan Puhek

Kot rad pravi, je imel čast, da se je ob tem učil od najboljših slovenskih kuharskih mojstrov in tako utrjeval pot do uresničitve svojih sanj – začetka povsem samostojne poti.

Mejnik na tej poti je odprtje restavracije v Mostah pri Žirovnici, le nekaj kilometrov stran od družinske restavracije, ki ga je oblikovala in zaznamovala.

Video – Martin Gluščič: "Danes so se mi uresničile sanje."

"Hrana" tudi za električna vozila

Na prvi pogled neobičajna lokacija za restavracijo, ki meri na najbolj zahtevne gurmane prefinjenih okusov, je v sklopu nastajajočega poslovno-trgovinskega središča, ki ga gradi tamkajšnja energetska družba Ngen.

Ta je med drugim na večjem številu parkirnih mest ob restavraciji zagotovila polnilne postaje za električna vozila, kar vidijo kot dodaten prispevek k trajnosti.

Martin Gluščič: "Od nekdaj me je navduševala slovenska hrana, ker imamo v Sloveniji neverjetno raznolikost jedi." Foto: Bojan Puhek

Ponosni na svoje

Naveza nove restavracije s to družbo je tudi pri ureditvi notranjosti, ki jo podpisuje Mirjam Bernard. Njeno ime je v svetu domače in regionalne mode vse prej kot neznanka, kajti preden so jo poklicne poti zapeljale v odnose z javnostmi podjetja Ngen, se je uveljavila kot modna oblikovalka, tudi za več imen domače in regijske estrade severno in vzhodno od Slovenije ter z lastno blagovno znamko MBV Design.

Oblikovalka Mirjam Bernard je ustvarila notranjo podobo restavracije. Foto: Bojan Puhek

"Ne vemo, zakaj, a na Gorenjskem izginjajo prave, domače gostilne, zato se mi je zdelo pri opremljanju zelo pomembno poudariti vse, kar je gorenjskega: les, naš lokalni ter obenem za oko čudoviti in vzdržljivi material, zeleno barvo naših prelestnih gozdov in edinstven razgled na naše gore," je povedala Bernardova.

Pogled v kuhinjo Foto: Bojan Puhek

Nosilna nit je izvirnost

Manu, kot je Martin nadel ime restavraciji, je predvsem skovanka njegovega imena in imena njegove zaročenke Nuše, a ima tudi globlji pomen. "V nekem afriškem plemenu manu simbolizira 'izvirnega človeka', izvirnost pa bom po svojih najboljših močeh skupaj s svojo ekipo še naprej razvijal tako za oči kot za brbončice," je pojasnil.

Martin Gluščič in njegova zaročenka Nuša – iz prvih dveh črk njunih imen je nastalo ime Martinove restavracije. Foto: Bojan Puhek

Lastnik restavracije je energetska družba Ngen, ki si s svojimi rešitvami prizadeva za čim boljšo energetsko samooskrbnost, a bo restavracijo v celoti vodil Gluščič.

Gluščič je v ekipo svoje nove restavracije povabil več preverjenih sodelavcev iz Lesc, ostali pa so se mu pridružili na novo. Foto: Bojan Puhek

"Martin si zasluži priložnost za uresničevanje svoje ideje o vrhunski butični restavraciji – verjamem, da mu bo uspelo, in sem ponosen, da ga na tej njegovi življenjski poti lahko podpremo," je povedal energetski strokovnjak, pilot in podjetnik ter solastnik in soustanovitelj družbe Ngen Roman Bernard.

Martin Gluščič in Roman Bernard Foto: Bojan Puhek