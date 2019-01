Če boste jutri zjutraj zgodaj vstali, boste lahko opazovali izjemen nebesni pojav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luna okoli Zemlje kroži po tirnici v obliki elipse in takrat, ko je najbližje Zemlji, sije še bolj močno kot običajno, astronomi pa ji pravijo super Luna. Nebesni telesi sta takrat oddaljeni le 360 tisoč kilometrov.

Kdaj se pojavi krvava Luna?

Krvava Luna pa se pojavi, kadar imamo popoln lunin mrk. Luna je takrat v senci Zemlje, zato se svetloba ne more odbijati od nje in bi pravzaprav morala biti nevidna. Kljub temu pa del Sončeve svetlobe v Zemljini atmosferi Luno vseeno doseže, pri čemer se večina modre svetlobe zaradi kisika in ozona v ozračju razprši, ostanejo pa večinoma odtenki rdeče barve. Od tod poimenovanje krvava.

Kako intenzivna je rdeča barva Lune, je odvisno od dejavnikov, kot sta temperatura in vlaga, kot tudi od tega, koliko vode, prahu in drugih delcev je v Zemljini atmosferi.

Super krvavo Luno, ko bodo torej Sonce, Zemlja in Luna povsem poravnani, bodo lahko opazovali prebivalci polovice našega planeta: v Severni in Srednji Ameriki danes ponoči, v večjem delu Južne Amerike in zahodni Evropi pa v ponedeljek zgodaj zjutraj.

Ob 4.34 bo Luna vstopila v območje Zemljine sence

V nasprotju z zadnjim popolnim luninim mrkom, ki smo ga lahko v Sloveniji opazovali julija lani, bo tokrat treba zgodaj vstati: ob 4.34 bo Luna vstopila v območje Zemljine sence, ob 5.41 pa se bo začel popoln mrk. Takrat bodo vsa tri nebesna telesa poravnana v eni vrsti, Luna pa bo žarela v rdeči barvi.

Popoln mrk bo trajal dobro uro, do 6.44, nato pa bo Luna spet počasi začela zapuščati Zemljino senco ter jo dokončno zapustila ob 7.51. Takrat bo že zelo nizko nad obzorjem in bo videti večja kot običajno. Kdor bo želel pojav opazovati, si mora zagotoviti prost pogled proti zahodu. Posebna oprema ali zaščita za oči ni potrebna.

Za opazovanje super krvave Lune pa ne bo treba le zgodaj vstati, pač pa se tudi toplo obleči. Agencija za okolje za ponedeljkove zgodnje jutranje ure napoveduje temperature okoli minus sedem stopinj Celzija. V notranjosti države se bo sicer po nekaterih nižinah zadrževala megla ali nizka oblačnost.

V Sloveniji bomo naslednji lunin mrk lahko opazovali 16. julija, vendar bo takrat le delen. Na naslednji popoln mrk bo treba počakati do 16. maja 2022.

Večino mesecev lahko opazujemo polno luno brez mrkov

Vzrok za to, da lunin mrk ne nastopi vedno v času polne lune, je v tem, da je njena tirnica rahlo nagnjena proti ekvatorju. Zaradi tega približno petodstotnega nagiba potuje Luna na svoji poti okoli Zemlje večinoma nad oz. pod Zemljino senco. Zato lahko večino mesecev opazujemo polno luno brez mrkov.