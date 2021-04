Ste za pobeg v naročje narave, kotičkov za sprostitev in kulinaričnih užitkov?

Počitnice niso le ležanje s čivavo na plaži, ampak so mnogo več. To so trenutki, preživeti v dvoje, z družino ali prijatelji, ki nas zbližajo in nam pustijo spomine na čas, ko smo skupaj doživeli nekaj lepega. Sploh v zadnjem letu smo mnogi spoznali, da so trenutki, preživeti z bližnjimi, tisto, kar poleg dobrega počutja in zdravja zares šteje največ.

Slovenske terme in zdravilišča so z umeščenostjo v okolje, z naravnimi dejavniki in s sodobnim strokovnim pristopom najbolj privlačne in varne destinacije za razvajanje in odkrivanje poti do samega sebe. | Foto: Tent Film

Slovenija je zelena in raznolika dežela. Naravna in kulturna dediščina ji dajeta svoj pečat. Na katerikoli konec se boste odpravili, vedno boste našli kotiček, ki je zanimiv za raziskovanje in počitnikovanje. Srečali boste gostoljubne ljudi, ki vam bodo znali povedati kakšno zanimivo zgodbo in s ponosom razkazali svoj kraj. Okušali boste lahko pristne okuse lokalnih jedi. Izbirali med privlačnimi in avtentičnimi doživetji.

Dobro počutje, pristni okusi in gostoljubni ljudje

Vse to in še več združuje oddih v slovenskih termah in zdraviliščih. Poleg izredno bogate ponudbe za sprostitev in dobro počutje so varna ter prijetna destinacija za pristna doživetja in kulinariko. Terme in zdravilišča so od nekdaj povezana z naravo in njenimi danostmi. Z vpetostjo v okolje, v katerega so postavljena, ponujajo neštete priložnosti za raziskovanje naravnih znamenitosti, spoznavanje kulture in zgodovine kraja, aktivnosti v naravi, pogovor z gostoljubnimi domačini, okušanje tradicionalnih jedi.

Letos se odločite za obisk enih izmed term in zdravilišč ter uživajte v raziskovanju bližnje in daljne okolice, stran od gneče in pogosto v manj poznanih in skritih kotičkih Slovenije, kjer boste našli zagotovo nekaj zanimivega za vas, družino, prijatelje. Zanesete se lahko na prijaznost in gostoljubje srčnih ljudi! Glede na svoje želje in potrebe vas pričakujejo res raznolike možnosti, saj lahko izbirate med številnimi termami in zdravilišči. Za lažjo odločitev pa spodaj priporočamo nekaj idej.

Ob bazenih lahko poiščete kotičke, ki vam ponujajo primeren prostor za umiritev misli in popolno sprostitev. | Foto: Tent Film

Okusite čarovnijo svežih lokalnih dobrot

V termah in zdraviliščih boste okušali sadove zemlje in okusne pridelke lokalnih kmetov, ki jih bodo vrhunski mojstri zavili v mamljive okuse tradicionalnih jedi. | Foto: Arhiv Terme Krka Zelenjava z domačih vrtov, sadje iz sadovnjakov, divja hrana iz narave, žita z lokalnih polj, med slovenskih čebel, tradicionalno pripravljene mesne jedi in mlečne dobrote s pašnikov. Vse to so temelji za raziskovanje palete okusov, ki razvajajo naše brbončice, ko se združijo v vrhunskih okusih lokalnih mojstrov kuhinj.

Slovenske terme in zdravilišča so znani po svojih zdravih obrokih, sestavljenih iz lokalnih sestavin, med katerimi boste lahko okusili tudi posebne jedi kotička Slovenije, ki ga obiščete. Pestrost okusov se kaže v stičišču štirih različnih svetov Slovenije − alpskega, kraškega, mediteranskega in panonskega; in pristni kreativnosti kuharskih mojstrov, ki navdušuje najzahtevnejše gurmane. Ti vedo, da imajo prave sestavine vedno pri roki. Spoznali boste tesno povezanost človeka in narave pri pripravi hrane in predanosti tradicije. Inovativni kuharski mojstri bodo jedem dali piko na i, med njimi pa boste zagotovo našli tudi jed, pripravljeno po svojem okusu.

Od prekmurskih ravnic do pogleda na morje

Pokrajinsko raznolika Slovenija je sama po sebi privlačna znamenitost. Bogata z osupljivimi naravnimi danostmi je prava zakladnica doživetij.

Daleč stran od množic in vsakdanjega hitenja so postavljene tudi slovenske terme in zdravilišča. Razprostirajo se vse od prekmurskih ravnic, vinorodne štajerske pokrajine, umirjene Dolenjske pa vse do morja. In prav vsak košček vabi na oddih s svojo neokrnjeno naravo, kjer je moč doživeti pristen stik z lokalno skupnostjo in ustvariti spomine za vse življenje.

Slovenske terme in zdravilišča so znani po tem, da se povezujejo z naravo. V njihove programe vključujejo poleg termo-mineralne vode tudi druge naravne faktorje, ki imajo blagodejen vpliv na počutje, od šote, talasoterapije z morsko vodo, slanice in zdravilnim solinskim blatom do blagodejne klime. Močno so vpeti v lokalno okolje, iz katerega črpajo navdih. Povezani so z običaji pokrajine, v katerem so, z naravo in njenimi znamenitostmi ter z ljudmi.

V termah in zdraviliščih boste našli kotičke za odklop od stresnega vsakdanjika ter za povezovanje s samim seboj in bližnjimi. | Foto: Tent Film

Doživite narečno in kulturno pestro panonsko pokrajino

Na stičišču Slovenije, Madžarske in Hrvaške, kjer domujejo štorklje in dobrosrčni ljudje, imate pestre možnosti za preživljanje počitnic stran od hitenja in mestnega vrveža. Narava je pokrajino obdarila z več kot 250 sončnimi dnevi v letu, ki kar vabijo k preživljanju prostega časa na prostem in ustvarjajo popolne razmere za zorenje trte ter pridelavo najboljše slovenske penine. Tu je območje številnih termalnih vrelcev, zdravilnih voda in neštetih poti dobrega počutja. Avtentično lokalno kulinariko ponujajo okoliški kmetje, ki s svojo srčnostjo in predanostjo obdelujejo panonske ravnice.

Svet ob Muri je ena tistih slovenskih pokrajin, ob kateri ne morete ostati ravnodušni. Ko pomislite nanjo, se v srce naseli nasmeh, misli umirjeno zaplavajo, pred očmi pa se narišejo zasanjana panonska ravnica in vinorodni griči. Prekmurje vas vabi, da spoznate neokrnjeno naravo, da doživite svet onkraj Mure, onkraj slabe volje in skrbi, kjer čas teče počasneje. Ulovite prekmurski vetrič, spoznajte vinorodni svet Goričkega in neskončne ravnice pod njim. Izgubite se v blagodejni moči prekmurske pokrajine, sprostite se ob obisku turističnih kmetij in kulturnih znamenitosti, prepustite se objemu pokrajine, v kateri se boste na novo rodili.

Ko zadiši po Prekmurju, ste lahko prepričani, da se vam obetajo nepozabni in pristni gurmanski užitki, zaradi katerih se boste zagotovo še kdaj vrnili v ta košček Slovenije. Lokalni recepti, po katerih so kuhale že babice, so v veliki meri pripravljeni z lokalnimi sestavinami, a subtilno prilagojeni današnjemu času. In vse to lahko doživite iz privlačnega zavetja več term in zdravilišč.

Priporočamo



V Termah 3000 – Moravske Toplice, ki so priljubljena družinska termalna destinacija, boste izkusili razkošje doživetij v sozvočju z zdravilnimi učinki svetovno znane črne termo-mineralne vode.



Zraven boste svoje brbončice razvajali z bogatimi okusi Prekmurja, saj chefi kuhinj bdijo nad kulinarično ponudbo in poskrbijo, da prav vsak obiskovalec poskusi in vzljubi prekmursko kulinariko. Prekmurje boste okusili skozi lokalne sestavine in tipične lokalne jedi, kot so denimo meso iz tünke, pajani krüj z zaseko, prekmurska šunka, bujta repa, bograč, dödöli in retaši.



Če se boste prepustili polnemu okusu tradicije, ki združuje okuse Prekmurja in Prlekije, boste zagotovo poskusili prekmursko gibanico, ki je s svojo pisano slojevitostjo in bogastvom okusov nekaj tako posebnega, da ji brez dvoma pripada častitljivo mesto "Njenega Visočanstva" med slovenskimi sladicami.



Priporočamo obisk Otoka ljubezni, ki ga je reka Mura skozi stoletja ustvarila ob svojem koritu v Ižakovcih. Na otoku so zgradili plavajoči mlin, v katerem je danes postavljen mlinarski muzej, ki ponuja tudi različne izdelke, pridelane v mlinu.



V Dobrovniku, nedaleč od term, je tropski gozd v malem: v vrtu tropskih rastlin, kjer energijo za ogrevanje prispeva termalna voda, boste poleg številnih botaničnih vrst orhidej lahko občudovali zanimive tropske in subtropske rastline z vsega sveta. Obljubimo, da boste očarani!

Termalna panonska Slovenija, ki je dom številnih štorkelj in termalno-mineralnih izvirov, ponuja možnosti za pristno doživete počitnice med sončnimi ravnicami. | Foto: Arhiv Sava Hotels & Resorts

Nedaleč stran je Zdravilišče Radenci, ki slovi po kar štirih naravnih zdravilnih dejavnikih, na katerih temelji celovita zdravstvena in wellness ponudba. Radenci so dom slavne mineralne vode Radenske in se ponašajo s 130 let zdraviliške tradicije. Poznano je tudi kot bioklimatsko zdravilišče.



V Zdravilišču Radenci stavijo na okusno in zdravo hrano. Za to bodo poskrbeli s kakovostnimi sestavinami in nasveti nutricionistke. Pripravili so program Izberimo zdravo z nasveti in predlogi, ki vam bodo pomagali pri sestavi obrokov za zdravje in vitalnost. Skrbno pripravljene jedi so vedno na voljo v hotelski restavraciji, kjer lahko izberete prehrano, prilagojeno vašim zdravstvenim težavam. Njihovi slaščičarski mojstri pa znajo pripraviti prav poseben jabolčni zavitek z mineralno vodo, ki ga naredi še posebej okusnega. Poskusite ga, ko boste tam!



Najslavnejši mehurčki, po katerih slovi okoliš, so mehurčki vrelcev v obliki mineralne ali termalne vode, vsake s svojimi pozitivnimi učinki na zdravje. Podajte se z otroki na lov na mehurčke, kjer boste z ugankami spoznavali zanimivosti Radencev, ki vas bodo pripeljale do "pravega" zaklada.

V termah in zdraviliščih boste našli prijetne kotičke za vodno sprostitev. | Foto: Tent film

Slikovita narava tik ob Pohorju

V objemu mogočnih gozdov zelenega Pohorja se odvijajo zgodbe, ki jih navdihujejo moč narave, bogata kulinarična tradicija in prijazni gostitelji.

Na tem območju se razprostirajo širni gozdovi, jase, pašniki, pohorske vode in slapovi. Tu živijo dragocene živalske vrste, med njimi tudi največji metulj v Evropi. Privlačno območje Pohorja, ki mu kraljuje Rogla, mimo vinorodnih gričev, kjer se uravna v pomirjujočo Dravinjsko dolino. Skrito Vitanje, termalne Zreče, bela Oplotnica in slikovite Slovenske Konjice so čaroben kotiček s pohorsko energijo, dragulji narave, častitljivo zgodovino – in največjim zakladom: prijaznimi ljudmi.

Urejene pohodne poti blizu term vas bodo vodile skozi gozdove, vinograde, po mestnih ulicah in travniških sprehajališčih. Možnosti za odkrivanje narave in znamenitosti so neštete. | Foto: Arhiv Terme Zreče

Priporočamo



Ob vznožju mogočnih gozdov zelenega Pohorja ležijo Terme Zreče, sodobne terme z odličnimi naravnimi danostmi, ki vam ponujajo priložnosti za sprehode po okolici in odkrivanje starodavnih spomenikov preteklosti in naravnih bogastev. Predstavljajo edinstveno kombinacijo termalnega zdravilišča in srednjegorskega športnega centra Rogla.



V okolici je veliko možnosti za sprehode po vinorodnih območjih, ogled lokalnih znamenitosti oziroma za doživetje občutka, kako poteka življenje na kmetiji danes, in ne nazadnje, za pokušino lokalnih dobrot. Podajte se denimo na Pot med krošnjami Pohorja, ki navdušuje z novo perspektivo narave, tokrat naravnost med vrhove pohorskih smrek, obiščite zavarovano Črno jezero, ki je staro že več kot 8.000 let, odpravite se do največjega visokega barja v Sloveniji – Lovrenških jezer z 20 jezerci ali z otroki raziščite Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij v Vitanju. Možnosti za raziskovanje narave in kulture je veliko in zagotovo boste našli tako, ki vam bo pisana na kožo.



Terme Zreče ohranjajo pristne kulinarične prvine, ki prehajajo skozi generacije in jih pripravljajo v skladu s sodobnimi trendi zdravega načina prehranjevanja. Užili boste specialitete, kot so denimo pohorski lonec, gobova juha z ajdovimi ocvirki, penica kisle smetane, osvežilna piščančja pašteta z jurčki, gratinirani sirovi štruklji, skutina pena in številne druge pohorske jedi, ob katerih se cedijo sline. Nikar ne pozabite na raznorazne štrudlje, pogače zavihnjače, potičke in župe s čvečki, pa na pohorska jabolka, borovnice ter druge dragulje kulinarike, ki ponujajo neskončne možnosti.

Raziščite bogastvo žlahtnih okusov štajerske pokrajine

Slovenija je kljub majhni površini reliefno pestra pokrajina. Različni klimatski vplivi jo delajo posebno tudi v tem, da je bogata z različnimi sortami žlahtne kapljice. Pustite se zapeljati po lokalnih vinorodnih območjih Štajerske in spoznajte bogastvo Slovenije tudi v tem pogledu. Obiščite lokalne vinske kleti in spoznajte vinske okuse tega območja ali pa se ustavite na lokalni turistični kmetiji ter poizkusite domače suhomesnate dobrote, domač kruh in naravne sokove.

Tudi priložnosti za raziskovanje naravnih znamenitosti in bogate zgodovine ne manjka – hkrati pa imate v tem koncu Slovenije obilico termalnih centrov.

Priporočamo



V Medical centru Rogaška slovijo po zdravilni mineralni vodi Donat Mg, ki jo vključujejo v svoje preventivne in kurativne programe. Združujejo edinstvene naravne vire, štiristoletno tradicijo in sodobna medicinska strokovna dognanja. Hkrati je Rogaška Slatina zaokrožena in privlačna destinacija za termalni oddih.



Ljudje, zanimivosti in znamenitosti vam bodo pokazali pravi utrip Rogaške Slatine ter duha časa, ki ga ustvarja. Za začetek se sprehodite z ''Ano'' po zdraviliškem parku, ki vas bo navdušil z urejenimi rožnimi gredicami ter naravno in kulturno dediščino. V Pivnici mineralnih vod popijte kozarec zdravilne mineralne vode Donat Mg direktno z izvira ter začutite veličastnost stekla in kristala v Kristalni dvorani. Le nekaj korakov stran od zdraviliškega jedra boste v sodobnem muzeju Anin dvor na enem mestu izvedeli vse o Rogaški Slatini. Svoje vtise pa boste dopolnili s kulinaričnim razvajanjem v restavracijah, gostiščih, osmicah. Tam diši tako po tradicionalnem kot tudi po inovativnem. Okolica Rogaške Slatine je bogata z gostišči, turističnimi kmetijami in vinotoči! Prepričajte se o odlični kulinarični ponudbi in ponudbi vin lokalnih vinarjev. Obvezno poskusite najbolj značilne jedi − jerpico, zavihjenčo in mlinčofko! Pustite se zapeljati po lokalnih vinorodnih območjih in vinskih kleteh, kjer vam bodo izkušeni vinski svetovalci in degustatorji predstavili bogastvo vinskih okusov tega območja.



Bi radi obudili spomin na okuse in vonjave iz otroških let? Obiščite Juneževo domačijo, kjer članice društva Gaja pripravljajo domač kruh, potico in druge tradicionalne dobrote iz krušne peči po receptih mam in babic. Tako skrbijo za ohranjanje slovenskih narodnih jedi in običajev Rogaške Slatine.

Kar nekaj slovenskih zdraviliških destinacij se ponaša z res izjemnimi zdraviliškimi parki – vsak pripoveduje svojo košček zgodovine. | Foto: Arhiv Turizem Rogaška Slatina

Če si želite pridiha zgodovine najstarejšega mesta v Sloveniji, obiščite Terme Ptuj, ki je dom enih najmlajših term v Sloveniji. Tako kot ptujski termalni vrelci tudi okolica Term Ptuj brbota od življenja! Spoznajte preteklost najstarejšega slovenskega mesta in vinorodno okolico. Na Ptuju se bogata zgodovina prepleta z žlahtno vinarsko tradicijo, pestrim kulturnim dogajanjem in edinstvenimi energijami reke Drave, mesto pa v svojem objemu skriva doživetja, ki jih lahko okusite samo na Ptuju.



Mesto pripoveduje zanimive zgodbe preteklosti, ki so vpete v življenja današnjih prebivalcev. Na griču nad mestnim jedrom stoji mogočna grajska utrdba s krasnim razgledom na mesto z okolico in Ptujsko jezero. Na gradu si lahko ogledate razkošno opremljene grajske sobane, pohištvo iz fevdalnega časa, pustne maske, zbirko orožja in glasbil ter grajsko galerijo.



Ptuj je znan po kurentih, priljubljenem pustnem liku. S tradicionalnim izdelovanjem kurentov se iz roda v rod ukvarja družina Klinc v Spuhlji pri Ptuju. Kurenti nastajajo v "korantovi delavnici" izpod rok priznanega mojstra Marka Klinca. Obiščite njegovo delavnico in preverite, kako poteka izdelava te mojstrske maske.



Terme Ptuj stremijo k temu, da pripravljajo uravnotežen splet zdravih navad in sladkih razvad. V hotelski restavraciji term vam svetujejo, katere jedi in v kakšnih količinah je priporočljivo združevati. Preprosto upoštevajte oznake ob posameznih jedeh in si, glede na svoje želje, sestavite popoln obrok za dobro počutje. V slaščičarni Term Ptuj pripravljajo sladice, ki jih ne najdete nikjer drugje! Med njimi izstopata "razvratna" Primusova tortica s tekočo čokoladno sredico in Avgustina tortica z nežnim sadnim okusom.



Območje term slovi po bogati vinski tradiciji. Ko bo spet mogoče, se lahko udeležite večerov pod imenom Primusove vinske zgodbe, ki jih pišejo priznani vinarji v družbi someljeja in odlična kulinarika. Ptujska vinska klet z več kot 700-letno tradicijo velja za najstarejšo na Slovenskem. V arhivski zakladnici najdete tudi najstarejše vino Zlata trta iz leta 1917.

Če svet najraje spoznavate skozi vrhunsko kulinariko, obiščite terme in zdravilišča, ki so s svojo vpetostjo v lokalno in naravno okolje pravi raj za gurmane. | Foto: Arhiv Sava Hotels & Resorts

Naj vas preplavijo blagodejni učinki energetskih točk

Zelena Slovenija že sama po sebi polni ljudi z novo energijo. Mest, kjer energija privre na plan in ima blagodejen vpliv tako na telo kot na duha, je veliko. In prav gotovo boste to moč občutili ob termalnih vrelcih, ali pa ko se boste sprehodili med energijskimi točkami v zdraviliškem parku. Poiščite svoje ravnovesje in se prepustite vplivu neokrnjenih kotičkov narave. Obiščite neokrnjeno in mirno naravno okolje z bioklimatskim delovanjem.

Zagotovite si vsakodnevni odmerek dobrega počutja s pitjem raznolikih termo-mineralnih vod slovenskih term in zdravilišč. | Foto: Arhiv Terme Dobrna

Priporočamo



Dobrna je kraj najstarejšega slovenskega zdravilišča, ki ga z jedrom povezuje mogočna kostanjeva aleja, z energetskim parkom, zeleno naravo in znamenitostmi, v okolici Term Dobrna pa vas pričakujejo prijetne sprehajalne, kolesarske in učne gozdne poti. Terme so umeščene prav na področje energetskega parka, ki ima ugoden vpliv na telo in čustva.



Odklopite se od mestnega vrveža in si vzemite čas zase in za svoje najbližje. Oddih v termalnem zdravilišču, z več kot 610-letno tradicijo, daje poseben čar bivanja in ima po mojstrih feng shuija idealno postavitev. Nahranite in razstrupite svoje telo ter se prepustite gostoljubnosti in strokovnemu pristopu.



Spoznajte začetke tega zdraviliškega kraja, obiščite gradove in dvorce ter doživite, kako so včasih živeli. Terme Dobrna in njihov termalni vrelec so prvič omeni leta 1403. Še danes ohranjeni vrelec je v Zdraviliškem domu.

Do dobrega počutja s sadovi narave

Slovenija je vinorodna dežela in ima bogato tradicijo pridelave vina. Vinogradi se razprostirajo predvsem po Panonski nižini in Primorski, kjer topla klima ugodno vpliva na vzgojo vinske trte. Spodnja Savinjska dolina pa je dežela hmelja in pivovarstva.

Oboje, tako pozitivne učinke snovi, ki jih najdete v vinu, kot pozitivne učinke sestavin piva na telo, s koristjo uporabljajo v termah in zdraviliščih v različnih wellness programih. Prednosti enega in drugega boste tako lahko spoznali še z druge plati.

Priporočamo



Odkrijte Laško, mesto, ki se ponaša kar z dvema močnima tradicijama – zdraviliško in pivovarsko. Spoznajte ju z izvirnimi pustolovščinami v okolici. Thermana Laško je poznana po Termalnem centru z edinstveno stekleno kupolo in alternativnem pristopu k zdravju in počutju – ayurveda v Thermana & Veda Ayurveda centru ter programih, ki vključujejo lokalne elemente (med, zelišča, pivo).



Prisluhnite zgodbam, ki jih pripoveduje Laško, in odkrijte svet, kjer se cedijo pivo, med in zdrave vode. Okusite Laško, ki v gastronomiji združuje vrhunsko kakovost in lokalno poreklo. To so meni Okusi Laškega, vegetarijanska jed Hišna južina, napitek medena limonada z meto in hišna slaščica te destinacije Laška medenka, ki je pripravljena iz lokalno pridelanega medu, orehov in kulinarične posebnosti tega dela Slovenije – pregrete smetane. Ne spreglejte, restavracija Pavus na gradu Tabor Laško je uvrščena v elitni Michelinov vodič z oznako krožnik, s čemer se je Laško postavilo na svetovni zemljevid kurinarike.



Odpravite se na Pivocvetni potep po Laškem ter postanite medeni pivovar, pripravite svoje grenkosladke napoje, ki jih v Laškem poznajo že stoletja. Čebelica vas bo vodila po potepu od izvirske termalne vode do legendarne Pivovarne Laško. Na prvem hribu nad Laškim se pustite razvajati v vrhunski restavraciji Pavus, na drugem pa uživajte na medenem pikniku Čebelarstva Šolar. Vmes pa vas čakajo še presenečenja.

Doživite veselje ob okušanju lokalnih izdelkov, ki vas ne bodo pustili ravnodušnih. | Foto: Arhiv STIK Laško

Ali pa obiščite najlepšo vas v Evropi, Olimje, kjer so doma med iskalci dobrega počutja zelo priljubljene Terme Olimia. Pokrajina je bogata z vodnimi viri, živalskimi vrstami, gozdovi, polji in vinogradi. V njej se skrivajo tisočere možnosti najrazličnejših izletov. Lahko pokušate okuse vinskih kleti in izvrstnih domačih jedi. Lahko odkrivate legende tamkajšnjih grofov in razbojnikov. Lahko splezate na hrib ali stolp. Lahko samo sedite in uživate v trenutku med poslušanjem narave.



Ni boljšega kot sta sadje in zelenjava z vrta − sočna, okusna, naravna, sezonska in tako polna okusov. Okoliški kmetje vsak dan prinesejo sveže nabrane izdelke, ki bodo na krožniku kuharskih mojstrov Term Olimia, ki navdušujejo s svojo arhitekturno dovršenostjo, izjemno vpetostjo v zeleno okolje ter barvito ponudbo za zdravje, dobro počutje in uravnoteženo življenje. Pri zajtrku vam bodo postregli lokalne jedi, kot so zafrknjača, ocvirkovka in kozjanska kruhova potica.



Olimska razvada je slavna čokolada. Praoče čokoladnice je recepte prinesel z Dunaja že pred več stoletij. Danes prav ti recepti še vedno živijo v čokoladnici Olimje pod imenom Sladkosti iz Olimja, ki so znane in razširjene po vsej deželi. Posebnost teh čokoladic je, da so še danes, tako kot pred leti, v celoti izdelane ročno – vsaka ima svoj unikatni okus in obliko.



Vaški posebnež in tudi srce olimske kulturne dediščine, nekoč grad, danes pa delujoči samostan, je bogat z zelišči, ki so še danes glavni vir zdravil, ki jih v notranjosti gradu ponuja delujoča Stara lekarna. Na vrtu se nabirajo zdravilne rože za priljubljene patrove kapljice.



Na Kozjanskem pa so ponosni še na svojo drugo kapljico – vinsko. V vsaki slovenski pokrajini ima vino svoj okus. Kozjansko in Obsotelje zaznamujejo griči, na katerih že stoletja rastejo čudoviti grozdi. Na Kozjanskem je več kot 2.000 pridelovalcev vina. Vsak od njih je istega mnenja: "Veste, vina ni nikoli toliko, da ga ne bi mogli sami spiti, a nikoli premalo, da ne bi mogli z njim tudi vas pogostiti."

Narava v okolici term in zdravilišč je osupljiva, srečate lahko vrsto zanimivih doživetij. | Foto: Arhiv Terme Olimia

Dežela vinskega posebneža cvička in zdravilne energije termalnih vrelcev

Dolenjska je dežela kozolcev, cvička, termalnih vrelcev, številnih zidanic in reke Krke, na pragovih katere so še danes vidni sledovi nekdanjih mlinov in žag.

Doživite nepozabne trenutke med vinorodnimi griči Dolenjske ali umirjenim in harmoničnim Posavjem. Idilična pokrajina vas spodbudi k raziskovanju njenih zakladov ali pa vas prijetno sprosti s svojo pristnostjo. Za dotok sveže energije pa poskrbijo v termah in zdraviliščih.

Priporočamo



V okolici Term Šmarješke Toplice je veliko možnosti za izlete in raziskovanja razgibane pokrajine, zelenih rek, termalnih vrelcev in prijaznih mest z bogato kulturno dediščino. Obkrožene z zelenimi gozdovi in pomirjajočo energijo, so prava oaza zdravja. Moč narave in blagodejnost klime dopolnjujeta zdravilne učinke termalnega vrelca, ki ga vrhunska strokovna ekipa uporablja za zdravljenje in wellness. Še ene terme vas pričakujejo v bližini – Terme Dolenjske Toplice. Celostna ponudba wellnessa in zdravja za zahtevne individualne goste, s kuliso nekdaj enega najuglednejših zdravilišč v Avstro-Ogrski monarhiji.



V Termah Šmarješke Toplice vam nutricionistka oblikuje individualni program in pomaga z znanji, kako se prehranjevati, da oskrbimo telo z vsem potrebnim, ne da bi se nam nabirali kilogrami.



Z željo, da danosti narave iz lokalnega okolja, z nič kilometri, užijejo gostje Gradu Otočec, pa tudi Term Šmarješke Toplice, so njihovi kuharski mojstri uredili svoje lastne vrtne površine, na katerih pridelujemo zelenjavo, zelišča, dišavnice in jagodičevje. V bližini gradu vas pričakuje pravi Grajski vrt. Tam boste našli zelenjavo različnih vrst, dišavnice, pa tudi sadno drevje in jagodičevje, vse popolnoma organsko. Vabljeni, da sodelujete pri ustvarjanju na grajskem vrtu. Tovrstni "agrofitnes" je zdrava in vse bolj priljubljena oblika vadbe v naravi, ki vas bo navdušila.



Med vašim termalnim oddihom na Dolenjskem raziščite Novo mesto, ki ga s treh strani obdaja Krka. Obiščite Glavni trg z butiki in lokali, stolno in frančiškansko cerkev, Dolenjski muzej, Župančičevo sprehajališče, Kettejev drevored z razgledno točko.

Slovenske terme in zdravilišča so zelena – ne zgolj zaradi vpetosti v naravno okolje, temveč tudi zaradi zelenega, odgovornega odnosa do narave ter črpanja iz lokalnih surovin. | Foto: Arhiv Terme Krka

Vodne zabave in mogočnih atrakcij željni pa boste zagotovo obiskali Terme Čatež. Poleg svoje unikatne in največje Termalne riviere vabijo še zelena oaza gradu Mokrice, obisk Posavskega muzeja v Brežicah in gastronomska razvajanja okolice. V Termalni rivieri vas pričakuje največ bazenskega razkošja, bazeni in atrakcije raznovrstnih oblik za vse generacije. Ko boste tam, izkoristite bližino ene najbolj prečudovitih baročnih dvoran – oglejte si viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice v gradu Brežice.



Po izpolnjenem dnevu se enostavno morate še razvajati z najbolj prestižnimi okusi okolice – vinorodni bizeljski griči, v najstarejši hiši penine v Sloveniji ali naj vas razvaja eden danes najboljših slovenskih in evropskih chefov, dobitnik priznanj Gault Milleu in Michelin – vse to vas pričakuje le pet minut vožnje s Čateža. In sledi le še – grajsko spanje med varnimi zidovi srednjeveškega dvorca/hotela Golf grad Mokrice.

Grad Mokrice se dviga nad stoletnimi gozdovi. Grajske legende in zgodbe pričajo o razburljivih zgodovinskih dogodkih in razkošnem življenju gospode. Danes je preurejen v butični hotel, ki ponuja unikaten oddih, poseben mir in intimo. | Foto: Arhiv Terme Čatež

Med valovi in burjo, z vonjem po Mediteranu

Zapeljite se na izlet do slovenske Obale. Nadihajte se morskega zraka. Naužite se toplega sonca. Bližina morja in toplih sončnih žarkov bo prav gotovo pozitivno vplivala na vaše razpoloženje. Osvežite se v morju, ko se bo dovolj ogrelo, ali se usedite ob obali in si privoščite najljubši sladoled ob pogledu na valovanje in poslušanju žuborenja morja.

Slovenska Obala združuje okuse morja, divjih rastlin in oljčnega ojla. Obalna mesta kažejo svojo lepoto v soncu, zeleno istrsko podeželje ponuja izvirno kulinariko.

Priporočamo



V Termah Portorož, kjer vas pričakujejo sredozemski ambienti, zdrava in okusna kulinarika, vrhunski hoteli, celovita wellness in termalna ponudba ter 800 letna tradicija zdravljenja in talasoterapije, je rdeča nit kulinarike uravnotežena mediteranska prehrana, ki jo pripravljajo pretežno iz lokalnih sestavin, po vzoru "0 km". Gostom so na voljo samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja s pestrim izborom svežega sadja in zelenjave, zdravih prilog, rib, mesa in svežih sladic iz lastne slaščičarne. Na voljo so tudi prilagojene dietne jedi, brezglutenske jedi, ajurvedske jedi ter jedi za športnike. V resortu se ponašajo tudi s posebej prilagojeno ponudbo jedi za kolesarje.



Prav poseben hišni recept imajo za krof, ki je letos osvojil naziv Naj krof 2021. Prepoznavni so po B-burgerju, tj. burgerju z mesom istrskega goveda boškarina, ki vsebuje istrsko suho sadje, oreščke, čokolado in kanček soli iz Sečoveljskih solin. Ponosni so tudi na svojo jed s podpisom – brulé morskega ježka z zlatim lističem in kaviarjem.



Prav posebno doživetje boste na slovenski Obali doživeli s kolesom. Kolesarjenje ob slovenski obali z gurmanskimi postanki in wellness razvajanjem pred ali po rekreaciji je doživetje, ki se lahko izvaja vse dni v letu in ne glede na starost. Sama destinacija nudi številne kolesarske poti, dih jemajoče razglede, zdravilne morske aerosole.

Spoznajte zgodbe, zrasle na soli, izklesane v kamnu in skrite med zelenimi vinogradi. Raziščite obmorsko Slovenijo ter se naužijte okusov morja in bližnjih vinorodnih gričev. Kar dvoje term vas pričakuje z razgledi na morje! | Foto: Tent Film

Odločite se lahko tudi za bivanje v Talaso Strunjan, ki se ponaša z izjemno lego tik ob morju, v osrčju krajinskega parka, na najbolj zelenem koščku slovenske obale. V kraju s kar 2.300 urami sončnega obsevanja na leto boste našli spokojen oddih, možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, blagodejne učinke morske vode, klime, blata in soli ter seveda odlično sredozemsko obarvano kulinariko. Sredozemsko prehrano uvrščajo strokovnjaki med najbolj zdrave na svetu. Bogata je z nenasičenimi maščobami, vlakninami, flavonoidi, vitamini in minerali, z vsem, kar je dobro za zdravje in počutje.

Kje pa boste vi našli pot do dobrega počutja? Ob morju (Terme Portorož),

sredi krajinskega parka z razgledom na morje (Talaso Strunjan),

v bližini vinogradov v najstarejšem mestu v Sloveniji (Terme Ptuj),

sredi panonskih ravnic (Zdravilišče Radenci, Terme 3000 – Moravske Toplice),

ob vznožju gozdov zelenega Pohorja (Terme Zreče),

sredi zelenih gričev in pristnega podeželja (Terme Olimia in Medical center Rogaška, Rogaška Slatina),

v zavetju posavskih gradov (Terme Čatež),

na sotočju dobrega, v kraju z močno zdraviliško-pivovarsko tradicijo (Thermana Laško),

v zavetju izjemnega energijskega zdraviliškega parka (Terme Dobrna) ali

sredi pokrajine termalnih vrelcev ob Krki (Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice).

V slovenskih termalnih zdraviliščih vas bodo navdušili vodni parki s hitrimi vodnimi drčami, počasnimi ali hitrimi rekami, deskarskimi progami in drznimi tobogani ter raznolike možnosti za bivanje – vse od hotelov, apartmajskih vasic, glampingov do zelo inovativnih oblik bivanja. | Foto: Tent Film

Po spomine, ki se dotaknejo srca, v slovenske terme in zdravilišča

Se zavedamo, v kako lepi deželi živimo? Raznoliki in zanimivi, saj se v njej prepletajo vplivi morja, Alp, Krasa in panonskega sveta, v katerih lahko odkrijete neskončne možnosti za oddih, preživet v naravno bogatih okoljih, v katerih prebivajo pristni in srčni domačini, kjer boste, poleg duha in telesa, razvajali tudi svoje brbončice z zdravimi obroki, pripravljenimi iz lokalnih in kakovostnih sestavin.

Slovenske terme in zdravilišča so odlično izhodišče za raziskovanje zanimivosti in bogastev Slovenije. Že od nekdaj so tesno povezani s posebnostmi lokalnega okolja, s katerim tudi dihajo. To boste občutili na vsakem koraku, na potepu po tematskih poteh, obiskih domačij in kleti ter na krožniku lokalno pridelane tradicionalne jedi.

Počitnice za dušo boste doživeli v raznoliki ponudbi slovenskih term in zdravilišč, kjer boste ob raziskovanju bližnje okolice odkrivali bogastvo slovenske pokrajine ter okušali polne okuse tradicionalnih jedi in vrhunska slovenska vina. | Foto: Arhiv Tent Film

Če iščete pristen stik z naravo in ljudmi, zanimive zgodbe – pa tudi varne počitnice blizu doma, a ravno prav daleč, da je to pravi odklop – potem letošnje počitnice, ko bo to spet mogoče, preživite v enih od slovenskih term in zdravilišč.