Neverjeten prizor: takole je živel brezdomec

Minnesotska policija je dobila prijavo, da v parkiranem avtomobilu živi brezdomec. To ne bi bilo nič nenavadnega, če ne bi živel še s 47 mačkami. Iz društva Animal Humane Society (AHS), ki je najdene mačke prevzelo, so sporočili, da bodo mačke po sterilizaciji oddali v rejništvo. Najmlajša žival je stara manj kot eno leto, najstarejša pa najmanj 12 let.

Lastniku je bila zagotovljena zdravniška pomoč. Žal je pred kratkim izgubil dom, zato je kot brezdomec živel v avtu z mačkami.

"Pravi čudež je, da so mačke preživele, saj je pri zunanji temperaturi 20 stopinj že po tridesetih minutah v avtu lahko 40 stopinj. To je lahko za mačke in pse usodno," so dejali v društvu.

