Nemški finančni minister: Obdobje obilja v državi je minilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški finančni minister Olaf Scholz je danes posvaril, da gospodarski zagon v Nemčija usiha in da so dnevi, ko so davčni prihodki države presegali pričakovanja, minili. Ob tem je opozoril še na možnost pojava protestov t.i. rumenih jopičev tudi v Nemčiji.