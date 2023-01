"Nemčija želi Poljsko obravnavati kot svojo vazalno državo"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemčija je zavrnila zahtevo poljske vlade za veliko odškodnino zaradi druge svetovne vojne. V poljski vladi so ogorčeni, namestnik zunanjega ministra Arkadiusz Mularczyk govori tudi o nespoštljivem odnosu Nemčije do Poljakov in Poljske.

Na nemški strani so glede zavrnitve poljske zahteve precej molčeči. Tiskovni predstavnik nemškega zunanjega ministrstva je dejal le, da se je ministrstvo odzvalo na pismo, ki ga je oktobra poslala Poljska na to temo, in ni komentiral vsebine diplomatske korespondence, poroča Reuters.

Za 1,4 bilijona dolarjev vojne škode?

Poljska svoje izgube iz druge svetovne vojne, ki jih je povzročila Nemčija, ocenjuje na 1.400 milijard dolarjev in je zahtevala odškodnino, vendar je Berlin večkrat dejal, da so bili vsi finančni zahtevki v zvezi z vojno poravnani.

"Če povzamem, ta odgovor kaže na absolutno nespoštljiv odnos do Poljske in Poljakov," je v pogovoru za poljsko tiskovno agencijo dejal Arkadiusz Mularczyk, namestnik poljskega zunanjega ministra.

"Nemčija ne vodi prijateljske politike do Poljske"

"Nemčija ne vodi prijateljske politike do Poljske, želijo zgraditi svojo sfero vpliva in Poljsko obravnavati kot vazalno državo." Na vprašanje o nadaljnjem dialogu z Nemčijo glede odškodnin je Mularczyk odgovoril, da se bo nadaljeval "s pomočjo mednarodnih organizacij".

Vprašanje vojne odškodnine se je med Poljsko in Nemčijo znova odprlo leta 2015. To je tudi ena od predvolilnih tem vladajoče poljske stranke Zakon in pravičnost (PiS). Foto: Guliverimage

Približno šest milijonov Poljakov, vključno s tremi milijoni poljskih Judov, je bilo ubitih med vojno, Varšava pa je bila zravnana z zemljo po vstaji leta 1944, v kateri je umrlo približno 200 tisoč civilistov.

PiS obudi pozive k odškodninam

Leta 1953 so se takratni poljski komunistični vladarji odpovedali vsem zahtevkom za vojne odškodnine pod pritiskom Sovjetske zveze, ki je želela Vzhodno Nemčijo, prav tako sovjetski satelit, osvoboditi kakršnihkoli obveznosti.

Poljska vladajoča stranka Zakon in pravičnost (PiS) pravi, da je sporazum neveljaven, ker se Poljska ni mogla pogajati o pravičnem nadomestilu. Odkar je leta 2015 prevzela oblast, je ponovno obudila pozive k odškodninam in promocijo Poljske kot žrtve vojne postavila za osrednji del svojega poziva k nacionalizmu.

Zaostritev poljsko-nemških odnosov

Bojevita drža do Nemčije, ki jo PiS pogosto uporablja za mobilizacijo svojih volivcev, je zaostrila odnose z Berlinom. Na skupni tiskovni konferenci s poljskim zunanjim ministrom Zbigniewom Raujem oktobra lani je nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock dejala, da se bolečina, ki jo je povzročila Nemčija med drugo svetovno vojno, na Poljskem "prenaša skozi generacije", a da je vprašanje odškodnin zaprto, še poroča Reuters.