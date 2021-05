Nemčija previdno razglasila zmago nad tretjim valom koronavirusa

V Avstriji v enem dnevu cepili rekordnih več kot 90 tisoč ljudi

V Avstriji se je do danes najmanj enkrat proti novemu koronavirusu cepila približno polovica vseh, ki je po ocenah oblasti izrazila interes. V Avstriji so tako do danes cepili približno 2,5 milijona ljudi. V četrtek pa so dosegli nov dnevni rekord, saj jim je uspelo v 24 urah cepiti 90.621 ljudi.

Pri naših severnih sosedih so cepili že polovico vseh prebivalcev, ki so starejši od 50 let, skupno pa so najmanj enkrat cepili 28,5 odstotka prebivalstva. V celoti je pred boleznijo covid-19 zaščitenega 10,4 odstotka prebivalstva. Pri uradu kanclerja ocenjujejo, da jim bo uspelo do konca junija vsakemu državljanu ponuditi možnost cepljenja.

V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili še 1333 novih okužb z novim koronavirusom, kar je malo pod povprečjem zadnjega tedna. Incidenca na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih sedmih dneh je padla s 121 na 112. V bolnišnicah se trenutno zdravi 1394 bolnikov z boleznijo covid-19, s čimer je v bolnišnicah prvič od 1. marca manj kot 1400 bolnikov. Na intenzivni negi sicer obravnavajo 417 bolnikov z boleznijo covid-19.

V zadnjem dnevu je umrlo še 18 bolnikov, skupno pa je ta bolezen v Avstriji terjala 10.351 življenj.