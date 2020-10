Nemci z novim rekordom, za covid-19 umrlo že več kot deset tisoč bolnikov

Za boleznijo covid-19 so v Nemčiji od začetka epidemije umrli že 10.003 bolniki, so sporočili z inštituta Roberta Kocha. V zadnjem dnevu je za prej omenjeno boleznijo umrlo še 49 bolnikov. V zadnjih 24 urah so v Nemčiji potrdili tudi rekordnih 14.714 novih okužb, skupaj pa že 418.005.

Predsednik inštituta Robert Koch Lothar Wieler je poudaril, da se Nemčija sooča z zelo resnimi razmerami in prebivalce pozval k spoštovanju pravil socialnega distanciranja. Država je prvi val pandemije spomladi prešla dobro, sedaj pa se, tako kot druge evropske države, sooča s strmim porastom okužb, poroča STA.

Tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je v petek dejal, da imajo lokalne zdravstvene oblasti vse več težav z obvladovanjem izbruhov okužb v več nemških mestih. Posvaril je, da zaradi porasta okužb ne morejo več slediti stikom okuženih. Ukrepe za zajezitev širjenja okužb v Nemčiji uvajajo predvsem na deželni oziroma lokalni ravni. Med drugim omejujejo druženje in uvajajo obvezno nošenje mask. Ta konec tedna nameravajo v nemških mestih na teren poslati po več sto policistov, ki bodo preverjali, ali ljudje spoštujejo omejitve druženja.

S koronavirusom okužen tudi poljski predsednik Duda

Z novim koronavirusom je okužen tudi poljski predsednik Andrzej Duda, je davi prek Twitterja sporočil njegov tiskovni predstavnik Blazej Spychalski. Dodal je, da se 48-letni poljski predsednik počuti dobro in da so v stalnih stikih z zdravniki. Duda je sicer v petek obiskal začasno bolnišnico na varšavskem stadionu, namenjeno bolnikom s covid-19.

Z novim koronavirusom je okužen tudi poljski predsednik Andrzej Duda. Foto: Reuters

Poljska v zadnjih tednih beleži strm porast okužb z novim koronavirusom. V petek so pristojne oblasti sporočile, da so v zadnjem dnevu zabeležili več kot 13.600 novih okužb, kar je bilo največ doslej. Od danes je cela država označena z rdečo, kar pomeni visoko tveganje za okužbo.

S tem so na Poljskem uvedli tudi strožje ukrepe. Restavracije, kavarne in pubi lahko po novem strežejo samo hrano za prevzem. Vrata so morali zapreti tudi fitnes centri in bazeni. Druženje medtem omejujejo na pet ljudi, poroke so prepovedane. V trgovinah, na sredstvih javnega prevoza in pri verskih obredih je število ljudi močno omejeno, poroča STA.

ZDA se soočajo z rekordno rastjo okužb s koronavirusom

V ZDA se je medtem z novim koronavirusom do petka zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa skupaj okužilo že 8,5 milijona ljudi, zaradi bolezni covid-19 pa jih je umrlo 224 tisoč. Okužbe čez lužo v zadnjem tednu naraščajo in dosegajo nove rekorde. V petek so okužbo potrdili v rekordnih, nekaj več kot 83 tisoč primerih, poroča STA.

V četrtek je bilo dnevno število okužb nekaj manjše, v sredo pa so potrdili 77.640 okužb, je poročala televizija NBC. Vse to je več od zadnjega rekordnega dnevnega števila okužb 29. julija, ko so potrdili 75.723 novih primerov. Večino novih primerov okužbe so potrdili v državah srednjega zahoda ZDA, kot so Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Ohio, Wisconsin, Severna in Južna Dakota ter Idaho. V Idahu v bolnišnicah primanjkuje postelj, zato razmišljajo, da bi bolnike s covid-19 prepeljali v sosednji zvezni državi Washington in Oregon.

Okužbe čez lužo v zadnjem tednu naraščajo in dosegajo nove rekorde. Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump po poročanju STA medtem še naprej širi optimizem in trdi, da bo novi koronavirus kmalu premagan. Z ameriško prvo damo Melanio Trump bosta v nedeljo v Beli hiši gostila otroke na zabavi za noč čarovnic, čeprav se je na zadnjem velikem dogodku v Beli hiši ob najavi nominacije Amy Coney Barrett za položaj vrhovne sodnice konec septembra z novim virusom okužilo veliko ljudi, med njimi najverjetneje tudi predsednik in njegova soproga.

Direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je medtem ponovil, da cepiva proti novemu koronavirusu do ameriških predsedniških volitev 3. novembra ne bo, v najboljšem primeru bi bilo dostopno v začetku letošnjega decembra, poroča STA.