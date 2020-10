Spremembe: na rdečem seznamu več delov Hrvaške in Avstrije

Vlada je na petkovi dopisni seji sklenila, da lahko tudi potniki iz držav ali administrativnih območij na oranžnem seznamu v Slovenijo vstopajo brez omejitev. Prej je to veljalo samo za potnike iz zelenih držav. Na zelenem seznamu držav ni več Srbije, na rdečem seznamu pa so med drugim Avstrija, z izjemo dežele Koroške, več hrvaških županij in različne italijanske dežele.

Vlada je na petkovi dopisni seji sprejela odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni covid-19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Z novim odlokom se črtajo pravila odrejanja karantene, saj novi zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covid-19 v prvem poglavju tretjega dela določa pravila napotitve v karanteno in pravila vstopa v Slovenijo za osebe, ki prihajajo iz držav ali administrativnih enot držav, za katere obstaja visoko tveganje za okužbo z novim koronavirusom.

Potniki iz oranžnih držav lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev

Osebe, ki prihajajo iz zelenih ali oranžnih držav ali administrativnih enot držav, lahko v Slovenijo vstopajo brez omejitev. Vstop brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega testa na prisotnost covid-19 se dovoli 17 izjemam. Med izjeme po novem ne sodi več oseba, ki v Slovenijo prihaja iz države članice EU ali schengenskega območja, ki je uvrščena na oranžni seznam.

Na rdečem seznamu držav s poslabšano epidemiološko situacijo je tudi Avstrija z izjemo zvezne dežele Koroške. Foto: Reuters

Izjeme v točkah od 13 do 15 (dvolastnik ali najemnik zemljišča v obmejnem pasu, lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila ali parcele v avtokampu, oseba, ki lastniku ali najemniku kmetijske površine v sosednji državi pomaga pri sezonskih opravilih) veljajo le za vstop v Slovenijo iz sosednjih držav ali administrativnih enot sosednjih držav, če so na rdečem seznamu.

Srbija z zelenega seznama, več delov Hrvaške na rdečem seznamu

Na zelenem seznamu po novem ni več Srbije. Kar nekaj sprememb je na rdečem seznamu, kamor so uvrščene celotna Avstrija, z izjemo dežele Koroške, 14 administrativnih enot Hrvaške in Italije, 16 administrativnih enot Madžarske, celotna Francija, Irska, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Romunija, Slovaška, Španija (razen Kanarskih otokov), Švica in Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. Na rdeči seznam so na novo dodane tudi Gruzija, Jordanija in Tunizija, črtana pa je Namibija.

Ko gre za posamezne hrvaške administrativne enote, so na rdečem seznamu naslednje županije: Bjelovarsko-bilogorska, Dubrovniško-neretvanska, Karlovška, Krapinsko-zagorska, Liško-senjska, Medžimurska, Osiješko-baranjska, Požeško-slavonska, Siško-moslavška, Splitsko-dalmatinska, Varaždinska, Virovitiško-podravska, Vukovarsko-sremska in Zagrebška, vključno z mestom Zagreb. Celoten seznam držav je dostopen na tej povezavi.