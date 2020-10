To so novi ukrepi, ki so v veljavi od danes

Svoja vrata so med drugim zaprli hoteli, frizerski in kozmetični saloni, bazeni in avtopralnice.

Foto: Getty Images

Opolnoči je začel veljati nov vladni odlok o omejitvah prodaje blaga in storitev potrošnikom. Z njim se Slovenija vrača v stanje, ki je veljalo že spomladi. Med drugim so vrata zaprli hoteli, frizerski in kozmetični saloni, bazeni in avtopralnice. Dostava hrane na dom je dovoljena ob minimalnem stiku s potrošniki med 6. in 21. uro.

Z novim vladnim odlokom so po poročanju STA začasno zaprti nastanitveni obrati, pri čemer velja nekaj izjem, denimo za športnike ali predstavnike tujih diplomatskih misij. Vrata so morali zapreti igralnice, gostinski obrati, frizerski in kozmetični saloni, centri dobrega počutja, bazeni, kinematografi, kulturne ustanove, fitnesi, avtopralnice ...

Ob minimalnem stiku dovoljen osebni prevzem blaga in hrane

Odprte lahko ostanejo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne ter prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, drogerije, tržnice, prodajalne s hrano za živali, prodajalne s programom za vrt in kmetijstvo, drevesnice in vrtnarije, cvetličarne, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, servisne delavnice za motorna vozila in kolesa, prodajalne z večinoma gradbeno-inštalaterskim materialom, banke, zavarovalnice, pošte, dostavne službe, trafike in kioski.

Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v gostinskih obratih je prepovedano, je pa dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, in sicer med 6. in 21. uro. Foto: Ana Kovač

Dovoljen je tudi osebni prevzem blaga in hrane, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pa tudi druge nujne storitve za zagotavljanje varnosti in zdravja. Sicer bodo še naprej dovoljene tudi vse oblike ponujanja blaga in storitev, ki so kot izjema navedene v drugih vladnih odlokih.

Počivalšek: Zaustaviti je treba pospešeno rast okužb

Brez časovne omejitve je dovoljena dostava jedi in pijač ter strežba jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance. Število oseb v zaprtjih javnih prostorih ostaja omejeno na eno stranko na 20 kvadratnih metrov. Upravičenost ukrepov bo vlada preverjala na vsakih sedem dni in takrat odločala o morebitnem podaljšanju ali odpravi.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na petkovi novinarski konferenci poudaril, da je Slovenija novi koronavirus enkrat že premagala. "Hitreje, kot nam bo uspelo pospešeno rast okužb ustaviti, hitreje se bo tudi slovensko gospodarstvo lahko revitaliziralo," je dejal Počivalšek.

V veljavi več novih protikoronskih ukrepov

V veljavo je po poročanju STA stopil tudi peti protikoronski zakon, ki podaljšuje nekatere dosedanje ukrepe za blažitev posledic epidemije covid-19 in prinaša nove. Poudarek je na zaščiti delovnih mest, ukrepi segajo na področji zdravstva in socialnega varstva. Podjetja bodo lahko še najmanj do konca tega leta koristila subvencioniranje čakanja na delo na domu.

Plače za delavce v karanteni bo še naprej krila država. Novost je povračilo plače od prvega septembra za tiste, ki ne prihajajo na delo, ker je bila karantena odrejena otroku. Samozaposlenim, družbenikom in kmetom zakon spet ponuja mesečni temeljni dohodek, do katerega so bili upravičeni že spomladi, pogoj je padec prihodkov v letu 2020 za 20 odstotkov.

Za zaposlene v zdravstvu in socialnovarstvenih zakonih zakon prinaša nove dodatke k plači. Foto: Matej Povše/ UKC Ljubljana

Za neposredno delo z bolniki in uporabniki socialnovarstvenih storitev v sivih in rdečih conah so ti določeni pri 30 odstotkih plače, v primeru prerazporeditve pa pri 20 odstotkih. Država bo zavodom s področja zdravstva in socialnega varstva financirala nabavo zaščitne in druge opreme za potrebe obvladovanja epidemije covid-19, krila bo tudi izpad prihodkov zaradi neizvajanja programov javnih zdravstvenih zavodov.

Vsem vključenim v zdravstveno zavarovanje je omogočeno brezplačno cepljenje proti sezonski gripi, vsi zaposleni pa bodo lahko do konca leta koristili tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila osebnega zdravnika. Na podlagi zakona bo objavljen nacionalni razpis za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, na katerega se bodo lahko prijavili tudi zasebni zdravstveni zavodi. Za nadzor nad spoštovanjem ukrepov pa bo po novem pristojnih več inšpektoratov, policisti in redarji pa so dobili več pooblastil.

Nakup zaščitne opreme bo država financirala tudi podjetjem ter izobraževalnim in znanstvenim ustanovam, samozaposlenim, ki v času karantene ne morejo opravljati dela, pa bo povrnila del izgubljenega dohodka. Veljavnost jamstvene sheme za likvidnostna posojila podjetij se bo podaljšala za pol leta, do konca junija 2021. Ukrepi iz zakona med drugim segajo še na področja vzgoje in izobraževanja, kmetijstva, infrastrukture ter izvrševanja kazenskih sankcij, poroča STA.