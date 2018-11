Nekdanji makedonski premier naj bi na Madžarskem zaprosil za politični azil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gruevski vztraja, da gre pri tem in drugih sodnih postopkih, ki potekajo proti njemu, za politično motivirane procese. Foto: Reuters

Gruevski je preko Facebooka danes sporočil, da je zbežal v Budimpešto. Dodal je, da je v preteklih dneh prejel več groženj s smrtjo. Ali je objavo na Facebooku res zapisal Gruevski še ni potrjeno, odzvale se niso še niti madžarske oblasti.

Gruevski iz države ni odšel preko uradnih mejnih prehodov

Makedonsko notranje ministrstvo je sporočilo, da Gruevski iz države ni odšel preko uradnih mejnih prehodov. Preiskujejo tudi, ali je objava na Facebooku prava ali pa je bila objavljena z namenom, da bi ukanila preiskovalce.

Zaev je medtem podvomil v navedbe Gruevskega. "Ne vemo, ali je pobegnil ali ne. To je treba ugotoviti, da bi prišli do sklepa, da je odšel iz Makedonije," je dejal premier po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug. Pojasnil je, da se vlada ne bo vmešala v delo sodišč in ob tem pozval tudi druge, naj se vmešavajo.

Objava na Facebooku jih je presenetila

O tem, kje se Gruevski nahaja, pa ne vedo nič niti pri konservativni opozicijski stranki VMRO-DPMNE, ki jo je nekoč vodil iskani politik. Objava na Facebooku jih je presenetila, saj niso vedeli niti, da je prejel več groženj s smrtjo.

V Skopju so v ponedeljek izdali nalog za aretacijo dolgoletnega premierja, potem ko mu sodišče od petka ni uspelo izročiti odločitve, na podlagi katere bi moral začeti prestajati dveletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja.

Gruevski je bil maja zaradi zlorabe položaja pri nakupu službenega avtomobila mercedes, vrednega 600.000 evrov, obsojen na dve leti zapora.

Vozilo naj bi skrivoma leta 2012 kupili s proračunskimi sredstvi za namen njegove osebne uporabe. Prizivno sodišče je oktobra izrečeno kazen potrdilo. Minuli petek pa je sodišče zavrnilo še njegovo pritožbo na odločitev o začetku prestajanja kazni.

Oblasti v ponedeljek niso vedele, kje je Gruevski

Ker mu v več poskusih odločitve niso uspeli izročiti, je v ponedeljek policija na zahtevo sodišča izdala nalog za njegovo aretacijo.

Oblasti v ponedeljek niso vedele, kje je Gruevski, a naj ta po poročanju Tanjuga ne bi imel potnega lista, saj so mu ga zaradi več obtožb odvzeli julija lani.

Nekdanji vodja sedaj glavne opozicijske stranke, konservativne VMRO-DPMNE, je po skoraj desetih letih na čelu vlade odstopil leta 2016. Odstopil je po prisluškovalni aferi, med katero je prišlo v javnost, da je njegova vlada na veliko prisluškovala političnim nasprotnikom in novinarjem.

Proti njemu poteka še nekaj sodnih postopkov. V primeru, da ga bodo spoznali za krivega v vseh, bi moral po izračunih makedonskih medijev za zapahe za do dvajset let.