Nekdanji ameriški kongresnik George Santos priznal krivdo za prevaro

Nekdanji republikanski kongresnik iz New Yorka George Santos je v ponedeljek priznal krivdo za prevaro in krajo identitete, je sporočilo zvezno sodišče na Long Islandu v zvezni državi New York. Gre za le del širokega seznama obtožb, s katerimi se sooča Santos in zaradi katerih mu grozi več let zapora.

"George Santos je danes prvič, odkar je začel svojo kampanjo za kongres, povedal resnico o svojih dejanjih. Priznal je laganje, krajo in prevaro. Priznal je, da je prevaral zvezne ustanove, lastno družino, podpornike in volivce. Zaradi tega bo kaznovan," je sporočil zvezni tožilec vzhodnega okrožja New York s sedežem v Brooklynu Breon Peace.

Danes 36-letni George Santos je bil novembra 2022 izvoljen v zvezni kongres, kmalu pa so prišla na dan poročila o njegovih številnih lažeh. Med drugim je lagal o svoji družini, ko se je predstavljal kot potomec žrtev holokavsta iz Ukrajine, o izobrazbi, aktivnostih in zaposlitvi. Zvezno tožilstvo je maja lani vložilo obtožnico zaradi številnih kaznivih dejanj in jo oktobra dopolnilo z obtožbo laganja kongresu.

Po priznanju krivde, da je neupravičeno prejemal podporo za brezposelne, čeprav je bil zaposlen in je dobival plačo, da je ukradel identitete svojih donatorjev in jim nepooblaščeno jemal denar s kreditnih kartic, da je poneverjal sredstva donatorjev za zasebne namene, mu grozita najmanj dve in največ 22 let zapora.

Sodnica Joanna Seybert mu bo kazen izrekla v naslednjih tednih. Vrniti bo moral tudi 307.000 dolarjev ukradenega denarja in plačati 205.000 dolarjev kazni.

Predstavniški dom kongresa je Santosa lani decembra izključil, skoraj vse do priznanja krivde pa je napovedoval ponovno kandidaturo in zanikal vse obtožbe.