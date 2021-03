Predsednik ZDA prejel drzno pismo dveh kongresnikov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napovedi o koncu prodaje novih vozil s klasičnimi motorji na notranje izgorevanje je že sprejelo nekaj proizvajalcev (Ford, Jaguar, Volvo, General Motors, Subaru …), prav tako tudi nekaj držav (Velika Britanija, Kanada …). Lani septembra je tak načrt za leto 2035 podpisal tudi že guverner zveze države Kalifornija Gavin Newsom. Ta zvezna država je bila v ZDA tudi do zdaj najbolj dovzetna za električna vozila.

Bodo Kaliforniji sledile celotne ZDA?

Dva kalifornijska demokratska senatorja (Alex Padilla in Dianne Feinstein) sta zdaj predsedniku ZDA poslala pismo, naj tak načrt sprejme tudi na ravni celotnih ZDA. Tako so neuradno poročali pri Autonews Europe, pismo pa so videli tudi pri Reutersu. Iz Bele hiše na pismo še ni bilo uradnega odziva.

Biden je sicer kmalu po izvolitvi napovedal, da bo postopno zamenjal zvezno floto 645 tisoč avtomobilov z električnimi vozili. Na tak korak za zdaj v praksi ne kaže, saj se vodstvo ameriške pošte za zdaj strinja le z 10-odstotnim električnim deležem svoje flote 165 tisoč vozil.