Nekdanja poslanka, izurjena za uničevanje tankov z raketami #video

"Vklopim in na zaslonu vidim tanke. Ravnokar so vstopili v doseg moje rakete. Namerila sem in uničila prvi tank. Uspelo mi ga je zadeti v rezervoarje za gorivo in eksplodiralo je. Tank je dobesedno zletel s ceste in zdaj je nekje v cestnem jarku v gozdu," je dan na frontni liniji v bližini Kijeva opisala nekdanja poslanka ukrajinskega parlamenta Tetjana Čornovol.

"En uničen tank je bil dovolj, da smo napad ustavili. Kolona se je obrnila in pobegnila," je še dejala.

"Zdaj je vojska dobro pripravljena, dobro opremljena, ne bo jim uspelo," pa je na vprašanje novinarja, kaj sporoča Belorusom, odgovoril vojak Mikola in dodal: "Bolje, da ne pridejo sem, na koncu bodo tukaj pokopani, postali bodo gnojilo. Bolje, da gredo domov in ne poslušajo svoje zlobne vlade."