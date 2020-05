Ne le Kitajci, o številu okuženih naj bi lagali tudi Italijani

"Obstaja utemeljen sum, da dežele uporabljajo trike, da jih ne bi zaprli," je v četrtek za italijanski Radio 24 dejal Nino Cartabellotta, vodja think-tanka za javno zdravje Fondazione GIMBE. Pri tem je še posebej izpostavil Lombardijo, kjer se je dogajalo "preveč nenavadnih stvari glede podatkov v zadnjih treh mesecih". Tako so na primer bolnike po izpustitvi iz bolnišnic upoštevali kot ozdravljene, čeprav so še vedno imeli koronavirusno bolezen 19, je dejal po pisanju STA.

Kot da v Lombardiji ne bi želeli odkriti novih primerov okužb

Izpostavil je tudi nenavadne zamude pri objavi podatkov po koncu vrhunca okužb, kot tudi dneve, ko so izvedli veliko manj testov na okužbo z novim koronavirusom, kot da v Lombardiji ne bi želeli odkriti novih primerov okužb. "Zdi se, kot da obstaja nekakšna potreba, da bi število potrjenih okužb ohranjali pod določeno ravnjo," je izpostavil Cartabellotta. Oblasti Lombardije so obtožbe po navajanju STA zavrnile kot žaljive in neresnične ter zagrozile s tožbo.

Kitajsko obtožili, da prikriva prave številke Foto: Reuters



Proti Kitajski je večkrat nastopil tudi ameriški predsednik Donald Trump in uradni Peking obtožil, da prikriva prave razsežnosti epidemije, pri tem pa je dejal, da jim pomaga celo Svetovna zdravstvena organizacija.



Na Kitajskem, od koder naj bi se virus razširil po svetu, so okužbo potrdili pri 83 tisoč ljudeh, umrlo pa je 4.600 ljudi. To je precej manj kot v številnih evropskih državah. Da so prirejali podatke, je več držav pred časom obtožilo tudi Kitajsko. Britanski znanstveniki so na primer dejali, da bi lahko bilo število okuženih 40-krat večje kot kažejo uradni podatki.Proti Kitajski je večkrat nastopil tudi ameriški predsednikin uradni Peking obtožil, da prikriva prave razsežnosti epidemije, pri tem pa je dejal, da jim pomaga celo Svetovna zdravstvena organizacija.Na Kitajskem, od koder naj bi se virus razširil po svetu, so okužbo potrdili pri 83 tisoč ljudeh, umrlo pa je 4.600 ljudi. To je precej manj kot v številnih evropskih državah.

Nekaj ni v redu

Vendar pa je danes italijanski dnevnik Stampa poročal, da je že več deset virologov v zadnjih tednih "opozarjalo na neskladnost podatkov, ker so podcenjevali število okuženih". Strokovnjak za nalezljive bolezni Luigi Toma je za današnjo izdajo časnika Messaggero prav tako ocenil, da nekaj ni v redu s sledenjem in spremljanjem okužb v Lombardiji, a tudi v Piemontu in Liguriji.

Po uradnih podatkih je v Italiji zaradi bolezni covid-19 do četrtka umrlo 33.142 ljudi, od tega skoraj 16 tisoč v Lombardiji. Foto: Reuters

Predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije, ki svetuje italijanski vladi, Walter Ricciardi je prav tako mnenja, da obstajajo resni razlogi za stališče, da podatki v nekaterih deželah niso zanesljivi, piše STA. Po njegovem mnenju je zato še prezgodaj za sprejem odločitve o odpiranju dežel, je dejal za današnjo Repubblico. Kot še posebej tvegano je izpostavil Lombardijo, kjer je z novim koronavirusom še vedno okuženih 20 tisoč ljudi, ob tem pa še obstajajo primeri okuženih brez simptomov.

Dežele na jugu grozijo, da Italijanom s severa ne bodo dovolile vstopa

Tri dežele na jugu države – Kampanija, Sardinija in Sicilija – so sicer že zagrozile, da ne bodo dovolile vstopa prebivalcem s severa ali pa da jim bodo odredili karanteno. Zavzeli so se tudi za nekakšne "zdravstvene potne liste" za prebivalce dežel z največ okužbami. Minister za regionalne zadeve Francesco Boccia je danes že dejal, da bi bilo to v nasprotju z ustavo in da dežele same ne morejo sprejemati ukrepov, ki ovirajo gibanje ljudi, piše STA.

Po uradnih podatkih je v Italiji zaradi koronavirusne bolezni 19 do četrtka umrlo 33.142 ljudi, od tega skoraj 16 tisoč v Lombardiji. V četrtek so v deželi poročali o 382 novih primerih okužbe od skupno 593, kolikor so jih potrdili po vsej državi. Skupno so do zdaj v Italiji potrdili 231.732 primerov okužbe.

Strokovnjaki oblasti opozarjajo, naj ne hitijo z naslednjo fazo rahljanja ukrepov, ko naj bi 3. junija Italijanom prvič po treh mesecih znova dovolili potovanje med deželami, vstop v državo pa naj bi znova dovolili tujim turistom. Vlada si je sicer pridržala pravico, da ne odpre dežel, za katere bo ocenila, da pomenijo tveganje za širjenje okužb, še navaja STA.