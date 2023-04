Natovi lovci prestregli ruska letala #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška in britanska bojna letala so prestregla tri ruska izvidniška letala v mednarodnem zračnem prostoru nad Baltskim morjem, so danes po navedbah nemške tiskovne agencije dpa sporočile nemške letalske sile.