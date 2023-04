Dvojniki Vladimirja Putina? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ugibanja o dvojniku so se pojavila po obisku Vladimirja Putina v Mariupolu na zasedenem območju Ukrajine pred nekaj tedni. Mesto naj bi v resnici obiskal Putinov dvojnik, so prepričani v Ukrajini. Kremelj to namigovanja o Putinovem dvojniku zanika.

"A misel na morebitne dvojnike ni tako tuja. Iz preteklosti namreč vemo, da so jih visoki politiki imeli, tudi v Rusiji," poroča Planet TV.

Stepan Stepanenko, novinar Kyiv Posta, tako pravi: "To je nekaj značilnega za sovjetske voditelje že desetletja. Stalin je imel dvojnika, tudi Hruščov in Brežnjev. To je nekaj, kar je vsem skupno v časih, ko se niso želeli izpostavljati javnosti ali ko se bali, da je tam zanje grožnja."

Poleg Stalina je bil po dvojnikih prav tako znan tudi nekdanji iraški voditelj Sadam Husein. Eden takšnih voditeljev, ki ima naj bi imel dvojnike, je tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un, še poroča Planet TV.