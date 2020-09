EU podpisala še eno pogodbo o nakupu cepiva

Evropska komisija je danes sporočila, da je s podjetjema Sanofi in GlaxoSmithKline (GSK) podpisala pogodbo za nakup do 300 milijonov odmerkov potencialnega cepiva proti covidu-19. Pred tem je pogodbo o nakupu do 400 milijonov odmerkov cepiva podpisala tudi že z britanskim podjetjem AstraZeneca.

"Danes podpisana pogodba s Sanofi-GSK je še en dokaz, da je komisija odločena zagotoviti pravičen dostop do varnega, učinkovitega in cenovno dostopnega cepiva, in to ne le za evropske državljane, temveč tudi za najrevnejše in najranljivejše ljudi drugod po svetu," je ob tem povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Cepivo bo vsebovalo anti gen, ki v organizmu povzroča nastajanje protiteles

Komisarka za zdravje in varnost hrane Stela Kiriakides pa je povedala, da se več držav po Evropi po poletnih počitnicah sooča z novimi izbruhi novega koronavirusa. "Še bolj kot prej je jasno, da bo varno in učinkovito cepivo ključnega pomena pri premagovanju te pandemije ter njenih uničujočih gospodarskih in socialnih posledic," je poudarila, so navedli na Evropski komisiji.

Francosko podjetje Sanofi in britansko podjetje GSK razvijata rekombinantno cepivo proti covidu-19. Cepivo bo vsebovalo antigen, ki ga je razvil Sanofi, in tehnologijo adjuvansa, ki jo je razvil GSK. Antigen je snov, ki v organizmu povzroča nastajanje protiteles. Adjuvans pa vsaka snov, primešana antigenu, ki stopnjuje njegovo imunogenost in povzroči močnejši imunski odziv. Antigen so oblikovali tako, da je enak proteinom, ki jih je najti na površini novega koronavirusa. Adjuvans pa omogoča, da je na dozo cepiva potrebnega manj proteina.

Podjetji sta septembra začeli fazo testiranja 1/2, ki ji bo konec leta sledila faza 3. Cepivo bi bilo lahko na voljo do druge polovice leta 2021. Evropska komisija je doslej pogodbo o nakupu do 400 milijonov odmerkov cepiva podpisala tudi že z britanskim podjetjem AstraZeneca. Pripravljalne pogovore o nakupu cepiva proti covidu-19 pa je zaključila še s podjetji Johnson & Johnson, CureVac, Moderna in BioNTech. Von der Leynova je danes napovedala, da bodo sporazume kmalu sklenili tudi s temi podjetji, so še sporočili iz Evropske komisije, piše STA.