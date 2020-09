UKC Maribor: na intenzivni težave s prostorom in kadrom #video

V UKC Maribor imajo na oddelku za intenzivno terapijo bolnikov z boleznijo covid-19 zaščitne opreme trenutno dovolj, a imajo velike težave zaradi pomanjkanja prostora in kadra, je opozorila vodja oddelka Alenka Strdin Košir. Trenutno sicer zdravijo tri bolnike, skupno pa so jih v drugem valu zdravili devet. Kot ugotavljajo, mlajši bolniki večinoma preživijo, medtem ko imajo starejši od 70 let zelo slabe možnosti preživetja.

Strdin Koširjeva je v videoizjavi pojasnila, da so se marca, na začetku epidemije ukvarjali predvsem s strahom, da bi bolniki okužili zdravstvene delavce. Ta strah je po njenih besedah izginil, saj imajo zaščitne opreme dovolj. Zaščitna oprema tudi dobro opravlja svojo nalogo, saj se nihče od zaposlenih na intenzivni terapiji od bolnika z boleznijo covid-19 ni nalezel koronavirusa, navaja STA.

Trenutno lahko na intenzivnem oddelku sprejmejo osem pacientov

Imajo pa na intenzivni terapiji precejšnjo prostorsko stisko. "Ustreznih prostorov nimamo. Smo v fazi predelave dveh operacijskih dvoran v intenzivni sobi s po dvema posteljama," je opozorila. V tem trenutku so sposobni zagotavljati opremo za osem intenzivnih bolnikov.

Največja težava je pomanjkanje ustreznega kadra

A najožje grlo predstavljajo kadri. Po besedah Strdin Koširjeve intenzivna terapija bolnikov s koronavirusno boleznijo 19 zahteva tudi veliko strokovnega znanja. "Žal mehanične ventilacije in vseh potrebnih posegov večina zdravnikov ne zna opravljati," je pojasnila. Težavo predstavlja tudi stanje glede medicinskih sester, ki prav tako potrebujejo ustrezno usposobljenost.

Na oddelku trenutno sicer zdravijo tri bolnike, pri čemer je ena oseba v izredno slabem stanju, eni pa se obrača na bolje. V trenutnem drugem valu so zdravili že devet bolnikov, od tega so štiri v izboljšanem stanju premestili na druge oddelke. Zaradi prostorske stiske so morali od tega dva premestiti na Golnik. Stanje teh dveh bolnikov še naprej spremljajo, eden od njiju lahko že diha samostojno, navaja STA.

Mlajši večinoma preživijo, starejši od 70 let imajo slabe možnosti preživetja

Od samega začetka epidemije oz. od 18. marca, ko so ta oddelek odprli, so skupno obravnavali 29 bolnikov. 20 so jih zdravili v prvem valu, na samem vrhuncu prvega val pa so istočasno obravnavali kar 15 bolnikov. Od teh 20 bolnikov jih je preživelo 12. Kot ugotavljajo, mlajši bolniki večinoma preživijo, medtem ko imajo starejši od 70 let zelo slabe možnosti za preživetje.

"V prvem valu praktično noben bolnik, starejši od 70 let, mehanične ventilacije in covid pljučnice ni preživel," je opozorila. A je obenem pomirila, da imajo za drugi val boljše občutke, saj so se smernice glede zdravljenja nekoliko spremenile. Do zdaj jim v drugem valu še ni umrl noben bolnik, je še pojasnila vodja oddelka, navaja STA.