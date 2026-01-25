Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
25. 1. 2026,
9.11

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Sali Berisha Edi Rama protesti Albanija

Nedelja, 25. 1. 2026, 9.11

6 minut

Nasilni protesti v Albaniji, zahtevajo odstop premierja Edija Rame

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Albanija, Tirana, protesti | Foto Reuters

Foto: Reuters

V albanski prestolnici Tirana je v soboto zvečer več tisoč protestnikov zahtevalo odstop premierja Edija Rame, ki ga obtožujejo korupcije. Na protestih, ki jih je vodil opozicijski voditelj Sali Berisha, je izbruhnilo nasilje med policijo in protestniki. Aretirali so 25 ljudi, ranjenih je bilo deset policistov.

Sali Berisha, vodja Demokratske stranke, je pozval množico, naj se "združi, da bi strmoglavila vlado in vzpostavila tehnično oblast, ki bo pripravila predčasne, svobodne in poštene volitve".

Kmalu po njegovem govoru so nekateri protestniki začeli proti policistom metati molotovke, policija pa se je odzvala s solzivcem in vodnimi topovi. Skupina protestnikov je odkorakala proti parlamentu, kjer se je skušala prebiti skozi policijske kordone.

"Zadnji kilometer do konca režima Edija Rame"

Po navedbah policije je bilo v nasilju ranjenih najmanj deset policistov, Berisha pa je sporočil, da je bilo aretiranih 25 protestnikov. "To je zadnji kilometer do konca režima Edija Rame," je opozicijski voditelj še dejal po shodu.

Albanija, Tirana, protesti | Foto: Reuters Foto: Reuters

Berisha in njegovi podporniki že dlje časa Ramo in njegovo vlado obtožujejo korupcije. Njihovi pozivi k odstopu premierja so se okrepili potem, ko je tožilstvo namestnico predsednika vlade in ministrico za infrastrukturo Belindo Balluku obtožilo korupcije.

Ministrica obtožena prirejanja javnih razpisov

Balluku je skupaj z več drugimi uradniki in zasebnimi podjetji obtožena prirejanja javnih razpisov v korist določenih podjetij pri velikih infrastrukturnih projektih. Obtožbe zavrača kot namigovanja, polresnice in laži. Parlamentarna komisija bo v sredo pregledala zahtevo tožilcev, da se ji odvzame imuniteto.

Edi Rama
Novice Albanija dobila prvo ministrico, ustvarjeno z umetno inteligenco
Sali Berisha Edi Rama protesti Albanija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.