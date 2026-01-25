V albanski prestolnici Tirana je v soboto zvečer več tisoč protestnikov zahtevalo odstop premierja Edija Rame, ki ga obtožujejo korupcije. Na protestih, ki jih je vodil opozicijski voditelj Sali Berisha, je izbruhnilo nasilje med policijo in protestniki. Aretirali so 25 ljudi, ranjenih je bilo deset policistov.

Sali Berisha, vodja Demokratske stranke, je pozval množico, naj se "združi, da bi strmoglavila vlado in vzpostavila tehnično oblast, ki bo pripravila predčasne, svobodne in poštene volitve".

Kmalu po njegovem govoru so nekateri protestniki začeli proti policistom metati molotovke, policija pa se je odzvala s solzivcem in vodnimi topovi. Skupina protestnikov je odkorakala proti parlamentu, kjer se je skušala prebiti skozi policijske kordone.

"Zadnji kilometer do konca režima Edija Rame"

Po navedbah policije je bilo v nasilju ranjenih najmanj deset policistov, Berisha pa je sporočil, da je bilo aretiranih 25 protestnikov. "To je zadnji kilometer do konca režima Edija Rame," je opozicijski voditelj še dejal po shodu.

Foto: Reuters

Berisha in njegovi podporniki že dlje časa Ramo in njegovo vlado obtožujejo korupcije. Njihovi pozivi k odstopu premierja so se okrepili potem, ko je tožilstvo namestnico predsednika vlade in ministrico za infrastrukturo Belindo Balluku obtožilo korupcije.

Ministrica obtožena prirejanja javnih razpisov

Balluku je skupaj z več drugimi uradniki in zasebnimi podjetji obtožena prirejanja javnih razpisov v korist določenih podjetij pri velikih infrastrukturnih projektih. Obtožbe zavrača kot namigovanja, polresnice in laži. Parlamentarna komisija bo v sredo pregledala zahtevo tožilcev, da se ji odvzame imuniteto.