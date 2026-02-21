V Albaniji vre: z molotovkami in pirotehniko nad urad premierja

Na ulicah Tirane so v petek izbruhnili protesti, na katerih so protestniki opozicije na pisarno premierja Edija Rame metali molotovke in pirotehniko. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Protesta s pozivi k odstopu socialističnega premierja Rame se je na poziv Demokratske stranke nekdanjega predsednika vlade Salija Berishe udeležilo več tisoč ljudi.

Nemiri so izbruhnili po shodu opozicije, ki je pozivala k odstopu premierja Edija Rame.

Politične napetosti v Albaniji naraščajo od konca lanskega leta, ko je posebni tožilec namestnico premierja Belindo Balluku obtožil korupcije. Balluku hkrati opravlja funkcijo ministrice za infrastrukturo in energijo in je ključna zaveznica premierja v njegovi četrti vladi. Z več drugimi uradniki in zasebnimi podjetji naj bi prirejala javne razpise v korist določenih podjetij pri velikih infrastrukturnih projektih, kar zanika. Trenutno je suspendirana s položaja.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Protestniki so se najprej zbrali pred sedežem vlade, kjer je Berisha Rami očital, da je državo pahnil v revščino in korupcijo. A govor je moral kmalu končati, saj je policija množico razgnala z uporabo vodnega topa in solzivca, potem ko so nekateri protestniki v vladno poslopje metali pirotehniko in molotovke.

Berisha je nato vodil shod proti parlamentu, kjer jih je prav tako pričakala policija. Približno dve uri so v okoliških ulicah trajali spopadi med policisti in protestniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na navedbe policije je bilo pridržanih približno 30 ljudi, medtem ko Demokratska stranka poroča o 40 aretacijah svojih podpornikov. Notranja ministrica Albana Kociu je v objavi na družbenih omrežjih obsodila "vandalizem" in dodala, da gre pri napadih na policijo za kaznivo dejanje.

