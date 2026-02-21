Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Sobota,
21. 2. 2026,
18.49

Sobota, 21. 2. 2026, 18.49

V Albaniji vre: z molotovkami in pirotehniko nad urad premierja

Na. R., STA

Tirana, Albanija, protesti, korupcija | Demokratska stranka, ki se je tudi sama soočala z očitki korupcije, ko je bila na čelu države, je v zadnjih mesecih priredila že več protestnih shodov, ki so se pogosto končali v spopadih s policijo. | Foto Reuters

Demokratska stranka, ki se je tudi sama soočala z očitki korupcije, ko je bila na čelu države, je v zadnjih mesecih priredila že več protestnih shodov, ki so se pogosto končali v spopadih s policijo.

Foto: Reuters

Na ulicah Tirane so v petek izbruhnili protesti, na katerih so protestniki opozicije na pisarno premierja Edija Rame metali molotovke in pirotehniko. Policija je odgovorila s solzivcem in vodnimi topovi. Protesta s pozivi k odstopu socialističnega premierja Rame se je na poziv Demokratske stranke nekdanjega predsednika vlade Salija Berishe udeležilo več tisoč ljudi.

Nemiri so izbruhnili po shodu opozicije, ki je pozivala k odstopu premierja Edija Rame.

Politične napetosti v Albaniji naraščajo od konca lanskega leta, ko je posebni tožilec namestnico premierja Belindo Balluku obtožil korupcije. Balluku hkrati opravlja funkcijo ministrice za infrastrukturo in energijo in je ključna zaveznica premierja v njegovi četrti vladi. Z več drugimi uradniki in zasebnimi podjetji naj bi prirejala javne razpise v korist določenih podjetij pri velikih infrastrukturnih projektih, kar zanika. Trenutno je suspendirana s položaja.

Tirana, Albanija, protesti, korupcija | Foto: Reuters Foto: Reuters Tirana, Albanija, protesti, korupcija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Protestniki so se najprej zbrali pred sedežem vlade, kjer je Berisha Rami očital, da je državo pahnil v revščino in korupcijo. A govor je moral kmalu končati, saj je policija množico razgnala z uporabo vodnega topa in solzivca, potem ko so nekateri protestniki v vladno poslopje metali pirotehniko in molotovke.

Berisha je nato vodil shod proti parlamentu, kjer jih je prav tako pričakala policija. Približno dve uri so v okoliških ulicah trajali spopadi med policisti in protestniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Glede na navedbe policije je bilo pridržanih približno 30 ljudi, medtem ko Demokratska stranka poroča o 40 aretacijah svojih podpornikov. Notranja ministrica Albana Kociu je v objavi na družbenih omrežjih obsodila "vandalizem" in dodala, da gre pri napadih na policijo za kaznivo dejanje.

Tirana, Albanija, protesti, korupcija | Foto: Reuters Foto: Reuters Tirana, Albanija, protesti, korupcija | Foto: Reuters Foto: Reuters

