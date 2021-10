Napadalec do smrti zabodel britanskega poslanca #foto

Kot poročajo na portalu BBC, je napadalec poslanca Davida Amessa napadel na srečanju z volivci v prostorih metodistične cerkve v kraju Leigh-on-Sea v Essexu. Pristopil je k poslancu, izvlekel nož in ga nekajkrat zabodel.

Foto: Reuters

My next constituency surgery will be taking place on Friday 15th October at Belfairs Methodist Church, 251 Eastwood Road North, Leigh-on-Sea, SS9 4NG. To book an appointment please email amessd@parliament.uk or call 020 7219 3452 pic.twitter.com/aHhxWPrXXi

Policisti so napadalca nemudoma prijeli, potrdili pa so tudi, da nimajo drugih osumljencev.

Oborožena policija je vdrla v cerkev in aretirala napadalca. Foto: Reuters

Med prvimi je na družbenih omrežjih strankarskemu kolegu čim hitrejše okrevanje zaželel Ian Duncan Smith, nekdanji vodja konservativcev. "Moje misli so v tem groznem času s poslancem Davidom Amessom in njegovo družino," je zapisal. Amess je kasneje sicer umrl.

‘I pray for David and his family very much now and I pray for our system frankly, we cannot lose that’



Conservative MP @MPIainDS reacts to the news that Sir David Amess MP has been stabbed pic.twitter.com/u7KTsAsgFC