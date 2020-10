Znane podrobnosti o migrantu, ki je ženski prerezal vrat in ubil še dve osebi #video #foto

V Nici na jugovzhodu Francije se je pred tamkajšnjo notredamsko cerkvijo napadalec z nožem ubil tri ljudi. Eni od žrtev je med poskusom obglavljanja prerezal vrat. Storilca je policija že prijela, protiteroristično tožilstvo pa je odprlo preiskavo zaradi umora in poskusa umorov v okviru terorizma. V francoskem mestu Avignon je medtem francoska policija danes ubila moškega, ki je grozil z orožjem. Na francoskem konzulatu v Džedi v Savdski Arabiji pa je savdski državljan danes z nožem zabodel varnostnika in ga poškodoval. Napadalca so že prijeli.

Napadalec je 21-letni migrant iz Tunizije, ki je v Evropo prišel pred le nekaj tedni, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal vir blizu preiskavi. Šlo naj bi za Brahima Aouissaouija. Konec septembra je prispel na italijanski otok Lampedusa. Tam je moral najprej prestati karanteno zaradi možne okužbe z novim koronavirusom, nato pa so mu odredili, da mora zapustiti italijansko ozemlje.

A ni se vrnil v Tunizijo, pač pa odpotoval v Francijo, kamor je prispel v začetku oktobra.

Razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti terorističnih napadov

V Franciji so zaradi napada v Nici, ki se je zgodil okoli 9. ure v cerkvi Notre-Dame, razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti terorističnih napadov. Napadalec je v cerkvi ubil žensko in moškega, še eno žensko pa je huje ranil, a je zaradi posledic poškodb pozneje umrla v bližnjem baru, kamor se je zatekla po napadu.

Policija je območje napada zaprla in sporočila, da so razmere pod nadzorom. Lokalni časnik Nice Matin poroča, da je napadalec v cerkvi eni od žrtev - šlo je za žensko - prerezal vrat, policisti pa, da so napadalca ustrelili in ga odpeljali v bližnjo bolnišnico.

Iz sveta obsodbe napada v Nici in izrazi solidarnosti s Francijo V Evropi in po svetu se vrstijo izrazi solidarnosti s Francijo in obsodbe današnjega napada v Nici. Na Twitterju sta napad obsodila tudi slovenski premier Janez Janša in slovensko zunanje ministrstvo. Napad so obsodili tudi v Turčiji, čeprav sta Ankara in Pariz trenutno v diplomatskem sporu. "Ostro obsojamo današnji napad v cerkvi Notre-Dame v Nici," je sporočilo turško zunanje ministrstvo. Izrazili so tudi sožalje družinam žrtev. (STA)

Napadalec večkrat ponovil: Alah je velik

Župan Nice Christian Estrosi je na Twitterju zapisal, da "vse kaže na to, da se je v baziliki Notre-Dame zgodil teroristični napad". Novinarjem je na kraju dogodka povedal, da je napadalec "ves čas ponavljal besede Alah je velik, tudi takrat, ko so mu dali zdravila". Dodal je, da bo v Nico kmalu prišel francoski predsednik Emmanuel Macron.

Župan Nice Christian Estrosi je na Twitterju zapisal, da "vse kaže na to, da se je v baziliki Notre-Dame zgodil teroristični napad". Foto: Reuters

Estrosi je napad primerjal z nedavnim umorom učitelja Samuela Patyja, ki ga je sredi oktobra v predmestju Pariza obglavil in usmrtil mlad Čečen, ker je dijakom med uro o svobodi govora pokazal karikature preroka Mohameda. Vsaj ena žrtev v Nici je bila napadena z enako metodo, je povedal Estrosi.

Nica je bila pred štirimi leti tarča terorističnega napada, v katerem je 31-letni Tunizijec s tovornjakom zapeljal v množico med praznovanjem dneva padca Bastilje in pri tem ubil 86 ljudi. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država. V Franciji izredne razmere veljajo od januarja leta 2015, ko se je zgodil teroristični napad na satirični tednik Charlie Hebdo. Takrat je bilo ubitih 17 ljudi, sojenje odgovornim za napad pa se še vedno ni končalo.

V Avignonu ubili moškega, ki je policistom grozil z orožjem



V mestu Avignon na jugu Francije je danes moški z orožjem grozil ljudem, potem pa še policijski patrulji, ki je prispela na kraj dogajanja. Policija je moškega ubila, poročajo francoski mediji. Drugih žrtev ni bilo, poroča STA.

V napadu z nožem na francoskem konzulatu ranjen varnostnik

Savdski državljan pa je danes na francoskem konzulatu v Džedi v Savdski Arabiji z nožem zabodel varnostnika in ga pri tem ranil. "Napadalca so savdske varnostne sile prijele takoj po napadu. Varnostnika so prepeljali v bolnišnico, njegovo življenje ni ogroženo," so sporočili s francoskega veleposlaništva.

Napad v Savdski Arabiji se je zgodil kmalu po današnjem napadu z nožem v Nici. Policija v provinci Meka je potrdila, da je bil napadalec Savdijec, ni pa navedla državljanstva varnostnika, ki naj bi bil lažje poškodovan. Francosko veleposlaništvo v Riadu je napad ostro obsodilo in pozvalo francoske državljane v Savdski Arabiji k skrajni previdnosti.

Motiva za napad niso navedli, vendar pa bi bil lahko povezan z naraščanjem jeze v muslimanskem svetu zaradi objav karikatur islamskega preroka Mohameda v prej omenjeni francoski satirični reviji Charlie Hebdo. Francoski predsednik Macron je po krutem umoru prej omenjenega francoskega učitelja podprl pravico do objave karikatur, s tem pa sprožil oster odziv v islamskih državah, kjer potekajo protesti, številne države pa pozivajo k bojkotu francoskih izdelkov. V muslimanskem svetu sicer ravno danes praznujejo rojstni dan preroka Mohameda, poroča STA.

Policija v Lyonu aretirala moškega, oboroženega z nožem

Francoska policija je danes v središču Lyonu aretirala moškega, ki je bil oborožen z nožem. Policija je moškega aretirala, tik preden je vstopil na tramvaj. V incidentu ni bil nihče poškodovan. Za zdaj ni znano, ali je incident povezan z napadom v Nici.

Moški, ki ga je policija aretirala v Lyonu, je bil oblečen v tradicionalna afganistanska oblačila in naj bi bil znan francoskim obveščevalnim službam. Pri sebi je imel 30-centimetrski nož in kazalo je, da ga je pripravljen uporabiti, je dejal župan drugega okrožja v Lyonu Pierre Oliver.