Napad na vrtec: moški ubil štiri otroke

V Braziliji v mestu Blumenau je moški v zasebnem vrtcu s sekiro ubil štiri otroke, še štiri pa je poškodoval, poroča BBC. Policija je lokalnim medijem povedala, da se je 25-letni napadalec predal in da so ga odpeljali v policijsko pridržanje. Motiv napada še ni znan.

Predstavniki bolnišnice so povedali, da so vsi poškodovani mlajši od treh let.

Gasilci so sporočili, da je bilo ob napadu v jaslih okoli 40 otrok. Dodali so, da je moški preskočil zid, da bi prišel do stavbe, in očitno naključno napadel žrtve.

Mestne oblasti so varstvo v Blumenauu odpovedale vsaj do jutri, guverner zvezne države Santa Catarina, kjer leži Blumenau, pa je razglasil tridnevno žalovanje.

Ni prvič, da je bil v državi tarča napada vrtec. Leta 2021 je 18-letnik v jaslih v občini Saudades ubil dva zaposlena in tri malčke.