Napad na cevovod: Biden prepričan, da so v ozadju hekerji iz Rusije

Čeprav ameriški predsednik Joe Biden nima dokazov, da bi bila v nedavni kibernetski napad na največji cevovod za gorivo v ZDA vpletena Moskva, je dejal, da obstajajo dokazi, da so tisti, ki so napad izvedli, v Rusiji, in da je ta dolžna ukrepati.