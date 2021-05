Bo Bidnu uspelo uresničiti zastavljen cilj?

Ameriški predsednik Joe Biden je zatrdil, da so doslej izpolnili vse cilje, ki so si jih zadali glede cepljenja prebivalstva proti bolezni covid-19. Napovedal je, da bo do 4. julija, ko v ZDA praznujejo dan neodvisnosti, najmanj en odmerek cepiva prejelo 70 odstotkov odraslega prebivalstva.

"Kje smo danes? Kot vsi vedo, sem obljubil, da bomo v prvih 100 dneh mojega mandata opravili 100 milijonov cepljenj. Ta cilj smo dosegli in ga podvojili na 200 milijonov. Do preteklega tedna, ko smo prišli do 100 dni, smo ta mejnik presegli in izvedli 220 milijonov cepljenj," je dejal ameriški predsednik Joe Biden. Dodal je, da je do danes vsaj en odmerek prejelo 150 milijonov Američanov, 105 milijonov pa jih je že v celoti zaščitenih.

V ZDA cepijo s cepivoma Pfizerja in Moderne, za katera sta potrebna dva odmerka, ter cepivom Johnson & Johnson, za katerega je potreben le en odmerek.

V ZDA se je doslej po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa z novim koronavirusom okužilo 32,5 milijona ljudi, umrlo je 578.500 covidnih bolnikov. Samo v torek so našteli 50 tisoč okužb in 480 smrtnih primerov.

Na dan cepijo več kot milijon ljudi

"Doslej smo povsem cepili 70 odstotkov starejših ljudi. To je dramatičen preobrat od januarja, ko sta bila cepljena manj kot dva odstotka odraslega prebivalstva ZDA. V zadnjih dveh tednih nove okužbe padajo v 40 zveznih državah, smrtni primeri so dramatično nazadovali od januarja – za 80 odstotkov med starejšimi," je povedal Biden in dodal, da se cepljenje upočasnjuje, čeprav na dan cepijo več milijonov ljudi.

"Še bolj bomo olajšali cepljenje. Čez dva meseca, ko bodo družine po državi slavile 4. julij, je naš cilj, da bo 70 odstotkov Američanov dobilo najmanj en odmerek, najmanj 160 milijonov pa bo povsem cepljenih," je dejal Biden.

Doslej je najmanj 56 odstotkov Američanov prejelo že en odmerek, povsem pa jih je cepljenih 105 milijonov. Trenutno v ZDA cepijo skoraj milijon ljudi na dan, kar je pol manj kot pred tremi tedni, ampak dvakrat hitreje, kot je potrebno za dosego novih Bidnovih mejnikov.

Vlada se bo zdaj osredotočala na prepričevanje odraslih, naj se cepijo, ko pa bo potrjeno cepivo za najstnike, pa tudi nanje. Pfizer naj bi prihodnji teden zaprosil ameriško upravo za hrano in zdravila (FDA) za izredno dovoljenje za cepljenje oseb, starih od 12 do 15 let.

"Zavedam se, da bo dvomljivce težje prepričati, ampak najučinkovitejši argument zanje je, da bodo s tem zaščitili svoje najdražje. Izbira je med življenjem ali smrtjo," je dejal Biden.

Za dosego cilja do 4. julija je Biden več deset tisoč lekarnam po ZDA naročil, naj ponudijo cepljenje vsakomur, ki si to želi. Ponekod se to sicer že dogaja. Vlada bo namenila tudi denar za kampanjo prepričevanja dvomljivcev, povečala sredstva za mobilne in druge začasne klinike ter za cepljenje na podeželju.