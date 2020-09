Največji grški center za migrante na Lezbosu zajel požar #foto #video

Požari so se razširili tako znotraj centra kot izven glavnega poslopja, kjer v nasadu oljk številni migranti spijo v šotorih. Velik del prebivalcev naj bi že zapustil območje, a gasilci še vedno izvajajo evakuacijo centra, kjer število nastanjenih za štirikrat presega nastanitvene kapacitete, piše STA.

Hell on earth at #Moria camp on #Lesvos #Greece. A fire started late last night, now believed to have burned most of the camp that houses 12,000 people (4x its capacity). Doesn’t come as a surprise I’m afraid. #lesbos #migrants #refugeesgr pic.twitter.com/xFifUquvwn — 𝙺𝚘𝚜𝚝𝚊𝚜 𝙺𝚊𝚕𝚕𝚎𝚛𝚐𝚒𝚜 (@KallergisK) September 9, 2020

Glede na navedbe lokalnih gasilcev požar, ki ga še krepi močan veter, ni terjal smrtnih žrtev, je pa nekaj lažje poškodovanih, ki zaradi dima trpijo za dihalnimi težavami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Njen fotograf navaja, da so se številni prosilci za azil peš odpravili proti bližnjemu mestu Mitilena, a so jih na cesti ustavila policijska vozila.

Foto: Reuters

Glede na navedbe lokalnih virov je v Morii zagorelo več kot 3000 šotorov, bivalnih kontejnerjev, upravna stavba in zdravstvena postaja. Po poročanju grške tiskovne agencije ANA so bili požari sproženi po uporu nekaterih prebivalcev centra, ki bi po okužbi z novim koronavirusom ali bližnjim stikom z okuženim morali v samoizolacijo.

A large fire has broken out at the #Moria refugee camp on the Greek island of #Lesbos.

The camp, which was built for less than 3,000 people and is currently handling more than 13,000 is being evacuated. pic.twitter.com/Phkuymu6zl — th1an1 (@th1an1) September 8, 2020

Gasilci: Določene skupine migrantov so nam ob prihodu preprečile vstop

Gasilci v svojem sporočilu navajajo, da so jim določene skupine migrantov ob prihodu preprečile vstop na območje ter da so morali poklicati na pomoč policijo, da bi lahko opravili svoje delo, piše STA.

Minuli teden so v centru zabeležili prvi primer okužbe s koronavirusom, zaradi česar so oblasti zanj odredile 14-dnevno karanteno. Odtlej so po približno 2000 testih okužbo potrdili pri 35 ljudeh. Vse so zaradi potrebe po samoizolaciji prepeljali drugam.

Foto: Reuters

Glede Morie že dlje časa vladajo napetosti - ob izjemno velikem številu nastanjenih tam vladajo tudi slabi higienski pogoji in nevladne organizacije so že večkrat pozvale grške oblasti, naj najbolj ranljive prebivalce premestijo na celino.

Zaradi epidemije novega koronavirusa so se razmere le še poslabšale, je za radiotelevizijo ERT dejal župan Mitilene Stratos Kitelis. V centru vse od sredine marca vladajo strogi ukrepi glede gibanja, ki jih niso nikoli omilili, še piše STA.