Najstnik je na strelskem pohodu prizanesel tistim, ki so mu bili všeč

V petkovem strelskem napadu na srednji šoli v mestu Santa Fe blizu Houstona v zvezni državi Teksas je 17-letnik ubil 10 ljudi, 10 pa je bilo ranjenih. Dijak, ki je napad je izvedel z očetovim orožjem, je v priporu. Po zadnjih podatkih naj bi meril v točno določene tarče, prizanesel pa tistim dijakom, ki so mu bili bolj pri srcu.

Osumljeni Dimitrios Pagourtzis je s policijo sodeloval, je povedal glavni sodnik okrožja Galveston Mark Henry, ki je odklonil varščino za osumljenca. Pagourtzis je bil sicer pred sodnikom redkobeseden. Na vprašanje, ali želi, da mu odvetnika dodeli sodišče, je odgovoril le z "da gospod".

Tistim, ki so mu bili bolj pri srcu, je prizanesel, ker je želel, da se njegova zgodba pripoveduje naprej.

Poleg dveh kosov strelnega orožja je Pagourtzis v šolo prinesel tudi nekaj eksplozivnih naprav v obliki cevnih bomb, bombe iz ekonom lonca in molotovke.

Ubitih devet učencev in učiteljica

Sošolec je Pagourtiza označil za zelo tihega človeka, ki je imel ves čas oblečen nekakšno vetrovko. Foto: Reuters Teksaški guverner Greg Abbott je v izjavi medijem streljanje opisal kot enega najbolj ostudnih napadov na šolah v zgodovini te druge največje ameriške zvezne države po številu prebivalcev.

Med umrlimi je devet dijakov, med katerimi je tudi Pakistanka, ki je bila v Texasu na izmenjavi. Ubita je bila tudi nadomestna učiteljica.

Med ranjenimi je večina dijakov, ranjen je bil tudi policist. Preživel je tudi dijak, ki ga je krogla zadela v zadnji del glave in izstopila pri levem ušesu.

Guverner napovedal razprave za iskanje rešitev

Že za naslednji teden je guverner napovedal niz razprav z dijaki, starši, policisti, imetniki orožja in strokovnjaki, da bi "takoj začeli snovati hitre rešitve, zato da se takšne tragedije nikoli več ne bi ponovile". Ameriški predsednik Donald Trump je streljanje označil za grozljivo.

We grieve for the terrible loss of life, and send our support and love to everyone affected by this horrible attack in Texas. To the students, families, teachers and personnel at Santa Fe High School – we are with you in this tragic hour, and we will be with you forever... pic.twitter.com/LtJ0D29Hsv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 18, 2018

Poleg strelca je policija priprla še eno osebo, ki naj bi bila domnevno povezana s streljanjem. Kot je povedal Abbott, je strelec uporabljal očetovo orožje, in sicer puško in 38-kalibrski revolver. Ni pa še imel informacije, ali je oče, ki naj bi imel orožje v lasti zakonito, vedel, da mu ga je sin vzel. V Teksasu sicer orožje lahko posedujejo osebe, starejše od 18 let.

Najstnik je napad načrtoval

Teksaški preiskovalci so sporočili, da so na računalniku in telefonu 17-letnega Dimitriosa Pagouritzisa našli zasebne zapise, v katerih je razmišljal o strelskem pokolu, ki ga je potem izvedel v petek zjutraj.

Zasebni zapiski osumljenega množičnega morilca se ne skladajo z opisi znancev, ki so ga poznali kot mirnega in zadržanega dijaka, člana šolske ekipe v ameriškem nogometu in folklornega plesalca v grški pravoslavni cerkvi v Santa Feju, 50 kilometrov jugovzhodno od Houstona, ki ima le 13.000 prebivalcev. Fant je bil sicer posebnež glede oblačenja, saj je v šolo prihajal s črnim dolgim plaščem in v črnih škornjih, zelo rad pa je igral video igre.

Abbott je dejal, da je osumljeni morilec nameraval na koncu pokola izvršiti samomor, vendar pa se je predal policistom, ki jim je potem priznal, da ni zmogel poguma za ta korak.

"Kdaj bo že enkrat tega dovolj?"

V Teksasu ni bilo strelskega pokola od konca lanskega leta, ko je morilec v cerkvi na podeželju s polavtomatsko puško pobil več kot 20 ljudi. Aprila je bila v teksaškem Dallasu velika konvencija orožarskega lobija NRA, ki jo je obiskal tudi predsednik ZDA in sveto prisegel, da pod njegovim vodstvom pravica do orožja v ZDA ne bo nikoli okrnjena. Bila je sicer le na kratko v času njegovega govora, kar je zahtevala tajna služba.

Trumpa je glede orožja napadel tudi guverner zvezne države New York Andrew Cuomo, ki je tvitnil zahtevo predsedniku, naj nekaj naredi. V tvitu v obliki odprtega pisma zahteva ukrepanje tudi od zveznega kongresa. "Kdaj bo že enkrat dovolj tega? Koliko nedolžnih mora še umreti, preden boste ukrepali. Izvoljeni ste bili za to, da ukrepate. Odgovorni ste Američanom, ne pa NRA," je sporočil Cuomo.

