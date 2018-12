Najbolj krvoločni zločini leta, ob katerih vam bo zaledenela kri

Žensko razkosal in jo odvrgel

Japonska policija je februarja v počitniškem stanovanju v Osaki v kovčku našla odsekano glavo in preostale dele ženskega telesa. Zaradi krutega umora je prijela 26-letnega turista iz New Yorka Yevgeniyja Vasilievicha Bayraktarja, ki je obtožen, da je pogrešano 27-letno žensko zadrževal v najetem počitniškem stanovanju v Osaki, jo razkosal in odvrgel.

Na Slovaškem umorili novinarja in njegovo zaročenko

Februarja sta bila na slovaškem umorjena novinar Jan Kuciak in njegova zaročenka. Kuciak je v času umora preiskoval povezave med italijansko mafijo in slovaškimi politiki. Po njegovem umoru in umoru njegove zaročenke Martine Kušnirove na njunem domu 21. februarja so na Slovaškem proti vladi potekale množične demonstracije, ki so privedle do odstopa premierja Roberta Fica.

Eden od aretiranih osumljencev za umor slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke je obtožil slovaškega milijonarja Mariana Kočnerja, da je naročil umor. Petinpetdesetletni poslovnež Kočner, lastnik več družb, je od junija v priporu zaradi afere ponarejanja zadolžnic, vendar pa obtožnice proti njemu še niso vložili. Njegove dejavnosti je raziskoval tudi Kuciak.

Hašokdžija mučili in razkosali

Med obiskom na savdskem konzulatu je drugega oktobra izginil novinar in kritik savdskih oblasti Džamal Hašokdži. Čez deset dni je turška vlada sporočila, da ima tonske in video posnetke, ki naj bi dokazovali, da so ga na konzulatu zasliševali, mučili in ubili ter razkosali njegovo truplo. Savdska Arabija je priznala, da je umrl na konzulatu, pozneje pa tudi, da je bil umor načrtovan, zanika pa, da je umor naročil savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman.

Člani plemena ubili misijonarja

Novembra so pripadniki plemena Sentinel ubili Američana Johna Allena Chaua. Misijonar je želel pleme spreobrniti v krščanstvo. Američan naj bi ob prihodu na otok Severni Sentinel v Bengalskem zalivu vpil, da mu je ime John. "Ljubim vas in Jezus vas ljubi. Tu imate nekaj rib," naj bi Chau domnevno rekel po poročanju indijskih medijev.

Glede na poročila ribičev, ki so Chaua en teden pred tem odložili v bližini otoka, do katerega je dostop prepovedan, so pripadniki plemena Američana napadli z loki in puščicami ter ga vlekli po plaži.

Do otoka je Chau priveslal s kanujem, s seboj pa je imel vodoodporno Biblijo ter darila za domačine, med drugim škarje, varnostne zaponke in nogometno žogo.

Mati v Belgiji umorila tri otroke

Tridesetletna medicinska sestra je konec avgusta na avtocesti v okolici belgijskega mesta Brugge kakih deset kilometrov od doma namerno trčila v steber nadvoza, a je preživela. Reševalcem je ob prihodu na kraj nesreče povedala, da je pred tem ubila svoje otroke. Reševalci so jo po nesreči pripeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Na njenem domu so kmalu zatem odkrili trupla treh otrok - štiriletne deklice, dveletnega dečka in dojenčka, starega manj kot tri mesece.

S trupli preživel več dni

Policija je na začetku septembra v predmestju avstralskega mesta Perth na zahodu države na nekem domu odkrila pet trupel treh deklic ter njihove mame in babice. Pri malčicah gre za dve leti in pol stari dvojčici ter tri leta in pol staro deklico.

Avstralska policija je pozneje objavila, da je morilec 24-letni Anthony Roberta Harvey, ki je obtožen umora svoje 41-letne žene Mare, njunih treh otrok in 73-letne tašče Beverly Quinn. Domnevajo, da je bil na domu, kjer je umoril svojo družino, več dni, preden se je oglasil na policijski postaji.

Islamisti obglavili skandinavski turistki

28-letna Norvežanka Maren Ueland in 24-letna Danka Louise Vesterager Jespersen sta 9. decembra pripotovali na enomesečno popotovanje po Maroku. Njuni trupli so 17. decembra našli na odročnem goratem območju deset kilometrov od turistične vasi Imlil v Visokem Atlasu, ki je izhodiščna točka za vzpon na 4167 metrov visoko goro Toubkal, najvišji vrh Severne Afrike. Turistki so obglavili, posnetek krutega umora pa so storilci objavili na svetovnem spletu.

V povezavi s primerom so pridržali 19 ljudi, vključno s štirimi glavnimi osumljenci, ki so tri dni pred najdbo trupel turistk v videu prisegli zvestobo Islamski državi.