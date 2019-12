Na vzhodu Ukrajine izmenjava zapornikov med Kijevom in proruskimi separatisti

Samooklicani republiki Doneck in Lugansk bosta Ukrajini predali 55 oseb, Kijev pa njima 87. A nekateri zaporniki so že zavrnili vrnitev, tako da bo končna številka nekoliko nižja.

Na vzhodu Ukrajine se dogaja izmenjava zapornikov med ukrajinskimi oblastmi in proruskimi uporniki. Doslej so izmenjali okoli 90 ljudi. "Izmenjali smo zapornike. Mi smo sprejeli 63 ljudi, predali pa smo jih 25," je pojasnila predstavnica samooklicane vlade v Lugansku Olga Kobceva. Devet zapornikov ni želelo sodelovati v izmenjavi in so ostali v Ukrajini, je povedala.

Da se je izmenjava začela, je na Twitterju potrdil tudi urad ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. "Prvih 25 osvobojenih Ukrajincev bo kmalu doma," so zapisali.

Іще кілька радісних миттєвостей – звільнені українці, перший обід на свободі, зустріч із рідними. pic.twitter.com/oiJF7pXIYW — Офіс Президента (@APUkraine) December 29, 2019

Izmenjava na kontrolni točki Gorlovka med samooklicano republiko Doneck in Ukrajino se nadaljuje. Spremljajo jo predstavniki Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) in predstavniki Rdečega križa. Pred tem so mediji poročali, da bosta samooklicani republiki Doneck in Lugansk Ukrajini predali 55 oseb, Kijev pa njima 87. A nekateri zaporniki so že zavrnili vrnitev, tako da bo končna številka nekoliko nižja, poroča STA.

Zelenski izmenjavo do konca leta terjal v začetku decembra

Zelenski je novo izmenjavo ujetnikov do konca leta terjal 9. decembra, ko se je v Parizu z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom srečal na prvem dvostranskem srečanju o krizi v Ukrajini po letu 2016. Vrh je sicer prinesel le malo konkretnih odločitev, a vse od letošnje prisege nekdanjega komika za ukrajinskega predsednika v odnosih med Moskvo in Kijevom je mogoče čutiti razelektritev, poroča STA.

Kijev in Moskva sta septembra izmenjala 70 zapornikov, ukrajinske sile in proruski separatisti pa so se novembra umaknili s treh sektorjev ob frontni črti. Do marca naj bi v skladu z dogovorom z vrha v Parizu izvedli še več tovrstnih umikov.

Vojna od leta 2014 zahtevala že več kot 13 tisoč žrtev

Vojna med Kijevom in proruskimi separatisti je od leta 2014 terjala več kot 13 tisoč mrtvih. Ukrajina in Zahod Moskvo obtožujeta financiranja in oboroževanja upornikov na vzhodu države, kar pa Rusija zanika in trdi, da ima v konfliktu politično oziroma humanitarno vlogo, katere cilj je zaščiti rusko govoreče prebivalstvo v Donecku in Lugansku.

Podpis mirovnih dogovorov iz Minska v letu 2014 in 2015 je sicer končal najnasilnejše spopade, niso pa uresničili predvidene prekinitve ognja, tako da oboroženi spopadi ostajajo vsakodnevna stalnica. Za zdaj niso napredovali niti pri politični rešitvi konflikta, še poroča STA.

