Na volitvah na Bavarskem in v Hessnu po projekcijah zmagi CSU in CDU

V nemških deželah Bavarska in Hessen so danes potekale volitve. Po projekcijah televizijskih postaj ARD in ZDF je na Bavarskem krščansko-socialni uniji (CSU) ministrskega predsednika Markusa Söderja pripadlo od 36,5 do 37 odstotkov glasov, v Hessnu pa je krščansko-demokratska unija (CDU) dobila od 34,5 do 35,5 odstotka glasov.

Socialdemokrati kanclerja Olafa Scholza, Zeleni in liberalci so na volitvah v obeh deželah izgubili, medtem ko je desničarska populistična stranka AfD pridobila, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Na Bavarskem lahko CSU po projekcijah ARD in ZDF računa na 36,5- do 37-odstotno podporo, na prejšnjih volitvah leta 2018 je zbrala 37,2 odstotka glasov. Svobodni volivci (FW), ki so na Bavarskem v koaliciji s CSU, naj bi volilni rezultat izboljšali na 14 odstotkov, medtem ko so leta 2018 dosegli 11,6 odstotka.

Zeleni, doslej največja opozicijska stranka v bavarskem deželnem parlamentu, so po projekcijah nekoliko poslabšali volilni izid, in sicer s 17,5 odstotka v letu 2018 na 15,5 do 16 odstotkov.

Desničarska populistična stranka se je okrepila

Se je pa okrepila skrajna Alternativa za Nemčijo (AfD) z doseženimi 15 do 16 odstotki glasov, leta 2018 jih je dobila 10,2 odstotka. Socialdemokratska stranka (SPD) je še nekoliko oslabela, dosegla naj bi 8,5 odstotka v primerjavi z 9,7 odstotka iz leta 2018. V parlament naj se ne bi uvrstili liberalci (FDP), saj jim z napovedanimi tremi odstotki glasov ni uspelo preskočiti petodstotnega praga (leta 2018 so dobili 5,1 odstotka).

Volitve v Hessnu so po projekcijah ARD in ZDF prinesle dober rezultat CDU in sedanjemu ministrskemu predsedniku Borisu Rheinu. CDU naj bi dosegla rezultat med 34,5 in 35,5 odstotka (leta 2018 27 odstotkov). Zeleni kot dosedanji koalicijski partner so zdrsnili na 15,5 odstotka, na prejšnjih volitvah so zbrali 19,8 odstotka.

Vodilna stranka v zvezni koaliciji SPD kljub dejstvu, da je v boj za položaj hessenske ministrske predsednice poslala zvezno notranjo ministrico Nancy Faeser, ni naredila preboja. Po projekcijah je zdrsnila na 15 do 16 odstotkov, potem ko je že leta 2018 dosegla zgodovinsko nizek rezultat z 19,8 odstotka.

Je pa v Hessnu pridobila AfD, ki je na prejšnjih volitvah prejela 13,1 odstotka, tokrat ji napovedujejo med 16 in 17 odstotki glasov. Levici vnovična uvrstitev v parlament ni uspela z doseženimi 3,5 odstotka podpore, to so ji sicer napovedovale že predvolilne ankete. FDP naj bi po projekcijah dosegla pet odstotkov, kar pomeni, da glede na prag za vstop v deležni parlament njena uvrstitev še ni čisto jasna.

Volitve v obeh gospodarsko močnih zveznih deželah, v katerih živi skoraj četrtina nemškega prebivalstva, so veljale za pomemben preizkus razpoloženja na polovici poti berlinske t.i. semaforske koalicije SPD, FDP in Zelenih.