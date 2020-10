Na tisoče Belorusov znova protestiralo proti Lukašenku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Belorusiji se je danes na ulice znova podalo na tisoče ljudi, da bi protestirali proti dolgoletnemu predsedniku države Aleksandru Lukašenku in nasilju nad protestniki. Ljudje so se na poziv opozicije zbrali v prestolnici Minsk kot tudi v drugih mestih po državi, kljub grožnjam oblasti, da bodo ostro ukrepale proti protestnikom.

Opozicija je ljudi pozvala, naj se udeležijo današnjih mirnih protestov v središču Minska. Lukašenkov režim je zato že pred začetkom protestov osrednji trg zaprl s kovinsko ograjo, piše STA.

Iz Minska medtem prihajajo posnetki o vojaških vozilih in vozilih za prevoz aretiranih. Postaje podzemne železnice so zaprte, da bi s tem ljudem otežili prihod v središče mesta. Delovanje mobilnega interneta je okrnjeno. Oblasti želijo s tem preprečiti, da bi se protestniki prek spletnih kanalov dogovarjali med seboj in delili videoposnetke o aretacijah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Opazovalci v Minsku ocenjujejo, da se je ob začetku protestov v prestolnici zbralo več kot 15.000 ljudi.

Pridržali več kot sto ljudi

Pri tem znova poročajo o aretacijah. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala tiskovna predstavnica beloruskega notranjega ministrstva Olga Čemodanova, je policija v Minsku danes pridržala več kot sto ljudi, piše STA.

Med sobotnimi protesti, ki se jih že tradicionalno udeležujejo ženske, pa tudi študenti, so oblasti aretirale okoli 60 ljudi. Po navedbah skupine za človekove pravice Vjasna so bili med prijetimi večinoma mladi, še navaja dpa.

Pripadniki Lukašenkovega režima so, da bi zaustavili proteste, v minulih tednih zaostrili ukrepanje proti protestnikom. Notranje ministrstvo je celo zagrozilo z uporabo strelnega orožja, še navaja dpa.

Protesti potekajo od volitev

Protesti v državi redno potekajo že vse od predsedniških volitev 9. avgusta, na katerih je dosedanji predsednik Lukašenko, ki velja za zadnjega diktatorja v Evropi, po uradnih podatkih osvojil že šesti mandat. Opozicija dvomi v volilne izide in trdi, da so bili prirejeni. Po njihovem je prava zmagovalka volitev 38-letna Svetlana Tihanovska, ki je medtem pobegnila v Litvo, še piše STA.