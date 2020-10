Varnostne sile v Belorusiji prijele številne demonstrante

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Beloruske varnostne sile so danes ob začetku novih protestov proti dolgoletnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku znova ostro ukrepale proti protestnikom in številne prijele, poroča ruska tiskovna agencija Interfax. Že zgodaj popoldne naj bi tako v Minsku aretirali 50 ljudi, med njimi tudi več novinarjev.

Na fotografijah in videoposnetkih je videti večje skupine ljudi, ki gredo proti središču beloruske prestolnice. Nekaj protestnikov so začeli tepsti pripadniki varnostnih sil in jih odvlekli v manjše avtobuse, piše STA.

V času protestov izklopili mobilni internet

Po navedbah opazovalcev so v Minsku v času protestov danes znova izklopili mobilni internet. Oblasti želijo s tem preprečiti, da bi se protestniki dogovorili o trasi protestov. V prestolnici so ob tem tudi zaprli več postaj podzemne železnice, da ljudje ne bi mogli priti na proteste, navaja STA.

Že deveti teden zapored

Tokratni konec tedna je že deveti zapored, ko v Belorusiji potekajo množični protesti proti Lukašenku. Izbruhnili so po spornih predsedniških volitvah, na katerih je Lukašenko osvojil šesti zaporedni mandat. Opozicija trdi, da so bile volitve prirejene in da je na njih dejansko zmagala 38-letna Svetlana Tihanovska, ki je zdaj v izgnanstvu v tujini.