Tihanovska postavila ultimat Lukašenku

Svetlana Tihanovska, ki vztraja, da je prava zmagovalka avgustovskih predsedniških volitev v Belorusiji, je Aleksandru Lukašenku postavila "ljudski ultimat". Od dolgoletnega predsednika države zahteva, da do 25. oktobra odstopi in ustavi "državni teror", ki ga oblasti izvajajo nad miroljubnimi protestniki.

Tihanovska Lukašenku postavila ultimat: Imate 13 dni

"Če naše zahteve ne bodo izpolnjene do 25. oktobra, bo vsa država mirno zavzela ulice," je dejala 38-letna Tihanovska, ki se je po volitvah zatekla v Litvo. "26. oktobra se bo začela vsedržavna stavka v vseh podjetjih, vse ceste bodo blokirane in prodaja v državnih trgovinah se bo sesula," je opozorila v sporočilu za javnost. "Imate 13 dni," je dodala.

V Belorusiji so po spornih predsedniških volitvah, na katerih je po uradnih podatkih zmagal Lukašenko, izbruhnili množični protesti proti režimu. Varnostne sile so proteste nasilno zatrle in prijele na tisoče protestnikov, ki so poročali o mučenju in zlorabah med pridržanjem. Več ljudi je bilo tudi ubitih, poroča STA.