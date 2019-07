Na Slovaškem pogrešajo članice afganistanskega ženskega orkestra

Orkester Zohra, v katerem je 35 najstnic in mlajših žensk, je imel v soboto nastop v slovaškem mestu Trenčin na zahodu države v bližini meje s Češko. Glasbenice so se po nastopu vrnile v hotel, kjer od nedelje dalje pogrešajo štiri mlade glasbenice.

"Lahko potrdim iskanje dveh najstnic in dveh mlajših žensk iz Afganistana," je včeraj potrdil tiskovni predstavnik lokalne policije Pavol Kudlička. Dodal je, da zaradi preiskave, ki poteka, in pravnih razlogov ne morejo razkriti imen pogrešanih. Po poročanju slovaških medijev naj bi nekatere članice orkestra povedale, da ima ena od pogrešanih deklet sorodnike v Nemčiji.

Nekatere članice orkestra Zohra so sirote ali prihajajo iz revnih družin. V domovini, kjer je bila glasba prepovedana v času vladavine talibanov med letoma 1996 in 2001, so zaradi sodelovanja v orkestru dobivale grožnje s smrtjo. Glasba za del afganistanske družbe, kjer so ostre ločnice med spoloma, še vedno velja za nezaželeno.

Orkester Zohra je po izginotju svojih štirih članic nadaljeval nastope na zahodu Slovaške. Pred dvema letoma je orkester nastopil tudi ob koncu Svetovnega gospodarskega foruma v švicarskem Davosu.