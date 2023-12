Na silvestrovo naj bi načrtovali napad, policija že ukrepala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški varnostni organi so prejeli informacije o morebitnem načrtovanju terorističnega napada ene od skrajnih islamističnih skupin na silvestrovo. V luči tega je policija že pred božičem okrepila varovanje okolice znamenite kölnske katedrale, dodatne varnostne ukrepe pa bo uvedla tudi za silvestrovo.

"Namen teh ukrepov je preprečiti morebitne napade. Za zdaj ne morem pojasniti, kakšne vrste napadi bi to lahko bili," je dejal policist Martin Lotz. Opozoril je, da bodo ljudje v Kölnu na silvestrovo lahko opazili policiste z brzostrelkami. "Vem, da je to lahko zaskrbljujoče, vendar je ukrep pomemben, da se ljudem omogoči mirno praznovanje," je še dodal.

Nemški varnostni organi so pred dnevi prejeli informacije o morebitnem načrtovanju terorističnega napada na silvestrovo. Varnostni ukrepi v okolici znamenite katedrale so bili povečani pred božičem, katedrala pa je do nadaljnjega zaprta za turiste.

V nedeljo je policija v Weslu, približno sto kilometrov severno od Kölna, pridržala 30-letnega Tadžikistanca. Moški je večkrat obiskal kölnsko katedralo, policija pa sumi, da bi lahko načrtoval napad.