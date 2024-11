V avstrijski deželi Predarlsko so konservativna Ljudska stranka (ÖVP) in skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) v ponedeljek dosegli dogovor o vladajoči koaliciji. Vsebino vladnega programa do leta 2029 in razdelitev resorjev bodo javnosti predstavili danes, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Stranki sta se za skupno vladanje, prvo po letu 2009 v najzahodnejši avstrijski zvezni deželi, dogovorili tri tedne po deželnih volitvah 13. oktobra. Na njih je ÖVP prejela 38,3 odstotka glasov, svobodnjaki so bili z 28 odstotki na drugem mestu in zabeležili velik skok v podpori v primerjavi z volitvami leta 2019. Sledili so Zeleni z 12,4 odstotka podpore ter liberalna stranka Neos in socialdemokrati (SPÖ) s po okoli devetimi odstotki glasov.

Vsebino vladnega programa do leta 2029 in razdelitev resorjev bodo javnosti predstavili danes. Nova deželna vlada, ki jo sestavlja pet članov ÖVP in dva člana FPÖ, pa bo prisegla v sredo.

S tem se bo končala deset let trajajoča vladajoča koalicija ÖVP in Zelenih.