Na norveških parlamentarnih volitvah se napoveduje menjava na čelu vlade

Erna Solberg se bo morala po napovedih analitikov s položaja posloviti, čeprav se Norveška pod vodstvom njene vlade v primerjavi z drugimi državami razmeroma dobro spopada s pandemijo covid-19.

Uspešno ukrepanje v pandemiji je pozitivno vplivalo tudi na priljubljenost premierke iz vrst konservativne stranke Hoyre v javnomnenjskih anketah, a se je ta vpliv končal še pred volitvami. "Možnosti za spremembe vlade so zelo velike," je povedal raziskovalec javnega mnenja Bernt Aardal iz Osla.

Že več mesecev vse kaže na to, da bo vodja socialdemokratske Delavske stranke Jonas Gahr Store postal prihodnji norveški premier. Njegova stranka je v javnomnenjskih anketah najmočnejša med strankami leve sredine.

"Če bo ta stran dobila večino, je edina možnost, da premierski položaj dobi Delavska stranka," je povedal analitik Johannes Bergh. Glede na ankete se levi sredini obeta stabilna parlamentarna večina, tako da je vprašanje zgolj, kdo bo sestavljal levosredinsko koalicijsko vlado.

Delavska stranka je sicer na zadnjih volitvah leta 2017 osvojila največ sedežev v 169-članskem parlamentu, a je Solbergovi uspelo pridobiti močnejše koalicijske partnerje, tako da je ona oblikovala vlado.

Zagon dobile stranke, ki se osredotočajo na podnebje in okolje

To, da bi tokrat lahko bilo drugače, je deloma povezano tudi z glavno predvolilno temo, varovanjem okolja. Nekaj časa so ankete kazale, da bi lahko Sredinska stranka predstavljala veliko konkurenco Storovim socialdemokratom in konservativcem Solbergove.

Vendar pa je bilo nato avgusta objavljeno poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) o podnebnih spremembah, ki so zasenčile vse druge tematike. Sredinska stranka s svojim bojem proti centralizaciji države ni mogla več pridobivati podpore. Na drugi strani pa so stranke, ki se jasno osredotočajo na podnebje in okolje, pridobile zagon. To so socialistična Leva stranka, socialno-liberalna stranka Venstre, Zeleni in leva Rdeča stranka.

Socialdemokrati lahko tako pričakujejo verjetno najslabši volilni rezultat v skoraj sto letih, vendar pa bodo kljub temu najverjetneje zasedli premierski položaj.

Analitik Jorgen Bolstad z univerze v norveški prestolnici ocenjuje, da so možnosti za oblikovanje vlade, v kateri bodo Delavska stranka, Sredinska stranka in Leva stranka, 60-odstotne. Ni pa izključil niti možnosti manjšinske socialdemokratske vlade.

Če bo Delavski stranki uspelo oblikovati vlado, se bo Norveška pridružila svojim skandinavskim partnericam Danski, Švedski in Finski, kjer prav tako vladajo socialdemokrati.