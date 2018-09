Na pogrebu ubitega Zaharčenka več deset tisoč ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Oboroženi moški v vojaških uniformah so v soboto zaprli središče Donecka, kjer so bili razobešeni številni transparenti s fotografijami Aleksandra Zaharčenka in njegovimi citati, med njimi tudi: "Vsi imamo eno domovino – Rusijo."

Putinov svetovalec pokojnika označil za brata

V mestu so začasno ustavili javni prevoz, množica ljudi pa se je nato zbrala v tamkajšnjem gledališču, kjer je bila postavljena krsta, odeta v zastavo. Žalujoči so v rokah držali šopke in jokali.

Predstavnik lokalnih oblasti je povedal, da se je od Zaharčenka poslovilo okoli sto tisoč ljudi, medtem ko so novinarji AFP število žalujočih ocenili na več kot 30 tisoč. Slovesnosti sta se med drugim udeležila tudi vodja separatistov v Gruziji Anatolij Bibilov in nekdanji premier samooklicane Doneške ljudske republike Aleksander Borodaj.

42-letni Aleksandr Zaharčenko je bil poveljnik proruskih separatistov, ki se na nemirnem vzhodu Ukrajine borijo proti ukrajinskim vladnim silam. Foto: Reuters

Tiskovna agencija Doneške ljudske republike je poročala, da je Vladislav Šurkov, svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina, umrlega vodjo separatistov označil za brata. "Saša, bil si dober človek, pravi junak in prava čast mi je bilo biti tvoj prijatelj," je dejal Šurkov.

Moskva odgovornost za napad pripisuje Kijevu

Zaharčenko je bil v petek na vzhodu Ukrajine ubit v eksploziji bombe. Incident se je sredi belega dne zgodil v kavarni v središču Donecka. Poleg Zaharčenka je bil v napadu ubit tudi njegov telesni stražar, 12 ljudi je bilo ranjenih.

Proruski separatisti in Kremelj odgovornost za atentat pripisujejo ukrajinskim oblastem. V povezavi z umorom je bilo po navedbah novega vodje samooklicane Doneške ljudske republike Dmitrija Trapeznikova pridržanih več ljudi, ki naj bi potrdili, da je bil napad "ukrajinska sabotaža".

Konflikt na vzhodu Ukrajine je po oceni Združenih narodov od leta 2014 do danes zahteval več kot deset tisoč smrtnih žrtev. Foto: Reuters

V Kijevu zavračajo namigovanja Kremlja

Ukrajinska obveščevalna služba SBU je vpletenost v napad zanikala in sporočila, da je šlo po njihovih informacijah za notranje boje med "teroristi in njihovimi ruskimi sponzorji".

42-letni Zaharčenko je bil poveljnik upornikov, ki se borijo proti ukrajinskim vladnim silam v industrijski regiji Doneck. Leta 2014 je bil izvoljen za prvega predsednika samooklicane Doneške ljudske republike.

Konflikt na vzhodu Ukrajine, ki je izbruhnil leta 2014 po strmoglavljenju proruskega predsednika Viktorja Janukoviča in ruski priključitvi ukrajinskega polotoka Krim, je po ocenah Združenih narodov doslej zahteval več kot deset tisoč smrtnih žrtev.