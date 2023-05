Na newyorško dražbo tudi razbita kitara Kurta Cobaina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Cobain, ki je v besedilih pesmi omenjal samomor, vero in droge, je umrl 5. aprila 1994, star 27 let. Nirvana, ki je nastala leta 1987, je s Cobainovo smrtjo razpadla.

Cobain, ki je v besedilih pesmi omenjal samomor, vero in droge, je umrl 5. aprila 1994, star 27 let. Nirvana, ki je nastala leta 1987, je s Cobainovo smrtjo razpadla. Foto: Guliverimage

Frederick je ob polomljeni kitari dejal, da ta kaže na pevčevo jezo, ki se jo je čutilo na odru, obenem pa se je izkazovala tudi v njegovem odnosu do glasbil.

Kitara je po Frederickovem mnenju tudi alegorija "zlomljenega glasbenika, ki je definiral grobo in razburkano obdobje glasbe", so njegove besede povzeli pri AFP.

Kitaro Fender Stratocaster so še v času slave podpisali vsi trije člani Nirvane, je zapisano na spletni strani avkcijske hiše.

Na dražbi, ki bo potekala od 19. do 21. maja v New Yorku, bo med drugim naprodaj tudi lista skladb, ki jo je Cobain lastnoročno napisal s flomastrom za koncert v Seattlu aprila 1991. Zanjo si obetajo do šest tisoč dolarjev.

Foto: Profimedia

S smrtjo Cobaina razpadla tudi skupina Nirvana

Tedanji koncert je vključeval tudi skladbo Smells Like Teen Spirit, in sicer še pred izdajo kultnega grunge albuma Nevermind.

Na dražbi bodo ponudili tudi druge predmete iz časa ustvarjanja Eddieja Van Halena, Elvisa Presleyja, Freddieja Mercuryja in Billa Wymana, še piše AFP.

Cobain, ki je v besedilih pesmi omenjal samomor, vero in droge, je umrl 5. aprila 1994, star 27 let. Nirvana, ki je nastala leta 1987, je s Cobainovo smrtjo razpadla.

Skupina je prvi album Bleach izdala leta 1989, svetovno slavo pa ji je prinesel drugi album Nevermind iz leta 1991, ki so ga prodali v več kot 15-milijonski nakladi. Pozneje so izdali še tretji studijski album z naslovom In Utero.