Na Malti naj bi identificirali naročnike umora novinarke

Caruana Galizija je umrla, ko je v njenem avtomobilu 16. oktobra lani razneslo bombo. Stara je bila 53 let. Na svojem blogu je razkrivala velike in majhne škandale v otoški državi, predvsem pa poročala o močno razvejani korupciji, v katero naj bi bili vpleteni tudi člani vlade.

Malteški preiskovalci so identificirali naročnike umora malteške novinarke Daphne Caruane Galizie, ki je bila oktobra lani ubita v eksploziji bombe, podtaknjene v njenem avtomobilu, je v nedeljski izdaji poročal časnik Times of Malta, ki se sklicuje na policijske vire. Umor naj bi naročila skupina več Maltežanov.

Preiskava umora je po poročanju Times of Malta v "zelo napredovani fazi", na notranjem ministrstvu pa se o tem za zdaj niso hoteli izreči. Svojci umorjene novinarke so povedali, da jih policija ni uradno obvestila o identifikaciji naročnikov umora.

Osumljencem že sodijo

V povezavi z umorom kritične novinarke so aretirali tri osumljence, ki jim že sodijo, medtem ko identiteta tistih, ki so jo želeli utišati, ostaja uganka. Po poročanju Times of Malta naj bi imeli osumljenci, ki naj bi jih identificirali preiskovalci, različne motive, ni pa jasno, za koga točno gre oz. ali prihajajo iz kriminalnih krogov, gospodarstva ali politike.

"Ne vemo, kdo jih je poslal, kdo jih je plačal"

Njen sin Matthew je oktobra obsodil sistem nekaznovanosti, ki po njegovih besedah na Malti ščiti tiste, ki so ukazali umor. Umora obtoženi trije moški so bili po njegovem mnenju le izvrševalci, "čisto na repu verige ukazovanja". "Ne vemo, kdo jih je poslal, kdo jih je plačal," je bil še kritičen.