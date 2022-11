Na lotu zadel deset milijon evrov in ponosno razkril svojo identiteto

"Vsi bi morali vedeti, kako bogat sem," je dejal 41-letni srečnež iz Nemčije, ki je na loteriji zadel skoraj deset milijonov evrov, svoje identitete pa niti malo ni skrival. Turek Kürsat Y. se je s starši v Nemčijo preselil, ko je bil star 12 let. Zaradi zmagovalnega listka, na katerega je najprej celo pozabil, je pustil službo, si kupil ferrarija, porscheja, drago uro in najljubšo kavarno.

Almanya: Dortmund'ta yaşayan Kürşat Y. piyangodan 10 milyon Euro kazandı. Aman Türkiye'deki akrabaları duymasın. Sırtlan gibi yapışırlar kemiklerine kadar! pic.twitter.com/ULFo9MgXW8 — . (@Turyazar1) November 6, 2022

Glavni dobitek v žrebanju lota v višini skoraj deset milijonov evrov je 41-letni Kürsat Y. iz Dortmunda zadel 24. septembra. Zmagovalni listek je "Chico", kot ga kličejo prijatelji, v dortmundskem okrožju Nordstadt vplačal dva dni prej, vmes pa nanj celo pozabil in ga poiskal šele, ko je v časopisu prebral, da so izžrebali glavni dobitek v višini 9.927.511,60 evra.

Zmagovalne številke je po poročanju Fenix Magazina preverjal njegov prijatelj, ki mu je čez kratek čas dejal: "Globoko vdihni. Nisi milijonar, ti si multimilijonar."

Vpil na ulici in jokal od sreče

"Takoj sem stekel k staršem, da jim povem za neverjetni dobitek. Medtem sem komaj dihal in vriskal od sreče, ko sem tekel po ulicah. Vsi so mislili, da sem nor. Doma pa so se mi ulile solze, ko sem mami rekel: "Mami, mi smo bogati," je še dejal srečni dobitnik.

Kürsat Y. je s starši Turčijo zapustil pri dvanajstih letih in odtlej živi v Nemčiji. Poklica se je izučil pri ThyssenKrupp AG, nemškem konglomeratu, znanem po proizvodnji avtomobilskih delov. A službo je zaradi visokega dobitka zapustil, si kupil drage avtomobile, po novem pa je tudi lastnik kavarne, v katero je v Dortmundu najraje zahajal.