Slovenec zadel glavni dobitek v vrednosti skoraj 11 milijonov evrov

Številke je vplačal v trafiki na Slovenski cesti v Ljubljani, so sporočili iz Loterije Slovenije. Po plačilu 15-odstotnega davka, ki ga bo prejela občina njegovega stalnega prebivališča, mu bo ostalo približno 9.152.000 evrov. Časa, da prevzame svojo nagrado, pa ima vse do 6. decembra letos.

Igralci iz Slovenije prejeli skoraj sedem milijonov evrov

V Sloveniji je igra Vikinglotto na voljo od leta 2017. Gre za najstarejšo mednarodno loterijsko igro, ki je sicer na voljo 47 milijonom igralcem iz desetih evropskih držav. Od začetka prirejanja te igre so igralci v Sloveniji prejeli 668.352 različnih dobitkov v skupni vrednosti okoli 6.729.000 evrov. Največji dobitek doslej je bil 80 tisoč evrov.

Na Loteriji Slovenija so dodali, da so s prirejanjem igre Vikinglotto v skoraj petih letih skupaj zbrali 4,6 milijona evrov koncesijskih dajatev, s katerimi se financira več kot 500 invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij in projektov letno. V državni proračun so igralci prispevali še dodatnih 2,5 milijona evrov davkov, obogatili pa so tudi proračune občin, v katerih prebivajo, so še navedli v današnjem sporočilu za javnost.