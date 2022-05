V Angliji na loteriji zadeli rekordni znesek #video

Bilo je nadrealno in hkrati smešno je v prvem pogovoru za televizijo povedal srečni dobitnik rekordnega zneska, ob pogledu na dobitek je očitno spregledal tri ničle, kajti najprej je bil prepričan, da je zadel 187 tisoč funtov.

"Kasneje sem odprl aplikacijo, se prijavil, pogledal znesek, spustil telefon in spet sem dvignil slušalko ter ponovno pogledal znesek. Najprej sem pomislil, da je znesek v tisočih," je povedal Joe Thwaite, dobitnik rekordnega dobitka.

Zjutraj ugotovil, da je postal milijonar

Zjutraj je še v postelji pogledal svojo elektronsko pošto, ko je ugotovil, da je po novem milijonar. Odločil se je, da bo pustil svojo ženo Jess spati, dokler se njen alarm ne oglasi. Glavni dobitek, najvišji v zgodovini britanske loterije, si deli z ženo.

"Bila sem ravno na poti v službo. Delam skupaj z mamo in sestro, pri nas je preprosto, saj nismo družina, ki bi lahko lagali drug drugemu, smo zelo povezani. Ne bi mogla iti v službo in jim ne povedati za to. Mami sem rekla, da ji moram nekaj povedati, da imam eno skrivnost, vendar mi mora obljubiti, da ne bo nikomur povedala. Potem je mama vprašala, ali sem noseča? Ne, ne, nisem noseča, v bistvu je še veliko boljše, kot če bi bila noseča, sem odgovorila," je povedala Jess Thwaite, dobitnica rekordnega zneska.

Najprej spila kavo, nato odšla v pisarno lota

Preden sta dvignila dobitek, sta v miru popila prvo jutranjo kavo, šele nato sta se odpravila v pisarno lota. Redno sta vplačevala loto, dobitek sta proslavila z zrezkom in krompirčkom v skupni vrednosti dobrih 18 evrov, natakarju pa sta pustila tudi napitnino. In kaj nameravata storiti z denarjem? Najprej bosta odplačala hipoteko, ki sta jo vzela, da sta kupila hišo.

"To nam je zagotovo spremenilo življenja, z našo hipoteko in vsem skupaj. Čeprav je novica sama po sebi čudovita in vznemirljiva, je to hkrati veliko olajšanje, saj se je naša družina borila z vsemi temi računi ves ta čas," sta povedala dobitnika rekordnega zneska, zakonca Thwaite.

Prejšnji rekord sicer anonimnega zmagovalca je znašal 200 milijonov evrov in je bil izplačan oktobra leta 2019. Joe in Jess pa sta s tem dobitkom prehitela celo Adele, katere premoženje je ocenjeno na 130 miijonov funtov oziroma 154 milijonov evrov.