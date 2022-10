Slovenija ima novega milijonarja, nekdo je zadel sedmico

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Lotu so danes izžrebali prvo letošnjo sedmico, s kateri si je dobitnik priigral pet milijonov evrov. Kot so sporočili iz Loterije Slovenije, ima srečni dobitnik za prevzem nagrade časa do 15. decembra, za 750.000 evrov pa bo bogatejša tudi občina, v kateri ima ta prijavljeno stalno prebivališče. Zadnja sedmica je bila izžrebana decembra lani.