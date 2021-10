Na Kosovu znova zaostrene razmere

Razmere so zaostrene tudi v kraju Zvečan, ki leži severno od Mitrovice. Tam je bil ustreljen Srb, ki so ga prepeljali v bolnišnico v Mitrovici. (Fotografija je simbolična.)

Razmere so zaostrene tudi v kraju Zvečan, ki leži severno od Mitrovice. Tam je bil ustreljen Srb, ki so ga prepeljali v bolnišnico v Mitrovici. (Fotografija je simbolična.) Foto: Reuters

Na Kosovu so se danes znova zaostrile razmere. Kosovska policija na več krajih izvaja preiskave, med drugim v eni od lekarn v Mitrovici. Srbski prebivalci Mitrovice so se podali na ulice, policija pa jih poskuša razgnati. Po navedbah srbskih oblasti je bilo poškodovanih več deset ljudi. Beograd je mednarodno skupnost pozval k ukrepanju.

Po poročanju portala Kosovo Online je kosovska policija vstopila v eno od lekarn v Mitrovici, v kateri preverja carinsko dokumentacijo o nabavi zdravil. Po navedbah prič preiskave potekajo tudi v več trgovinah.

Kosovska policija začela operacijo

Kosovska policija je sporočila, da je v zgodnjih jutranjih urah začela operacijo, katere cilj je preprečevanje kaznivih dejanj, predvsem v okviru boja proti tihotapljenju blaga. Operacija poteka na območju Prištine, Peći ter v severnem in južnem delu Mitrovice. Dodali so, da so zasegli več kosov blaga, ki bodo uporabljeni kot dokazni material.

Na ulicah Mitrovice so se zbrali tamkajšnji prebivalci srbske narodnosti, ki so med drugim poškodovali več avtomobilov. Policija je uporabila solzivec in šok granate, da bi jih razgnala. Razmere so se že nekoliko umirile, ljudje pa so začeli zapuščati ulice.

Razmere zaostrene tudi severno od Mitrovice

Razmere so zaostrene tudi v kraju Zvečan, ki leži severno od Mitrovice. Tam je bil ustreljen Srb, ki so ga prepeljali v bolnišnico v Mitrovici. V bolnišnici so pojasnili, da je njegovo zdravstveno stanje resno, poroča srbska javna televizija RTS.

Direktor srbskega urada za Kosovo Petar Petković je na novinarski konferenci povedal, da je bilo na Kosovu poškodovanih več deset ljudi. Po njegovih besedah je do tega privedlo "divjaštvo kosovskega premierja Albina Kurtija", ki naj bi prekršil vsa pravila.

Premierka Srbije poziva mednarodno skupnost k ukrepanju

Srbska premierka Ana Brnabić je mednarodno skupnost pozvala k ukrepanju. "Mednarodno skupnost, zvezo Nato in Kfor pozivam, naj hitro ukrepajo in zaustavijo Albina Kurtija. Razmere so več kot dramatične in to je zadnji trenutek, v katerem je jasen odziv za zaustavitev nore politike Prištine neizogiben," je povedala.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se je medtem odpravil na srečanje s predstavniki Srbov na Kosovu, poroča RTS.