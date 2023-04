Na Kosovu protest proti sojenju nekdanjemu predsedniku Thaciju v Haagu #foto

K protestu so pozvale skoraj vse večje politične stranke na Kosovu, vključno z vladajočo Vetevendosje premierja Albina Kurtija in opozicijsko PDK. Thaci je vodil PDK, dokler se ni leta 2020 predal haaškemu sodišču.

K protestu so pozvale skoraj vse večje politične stranke na Kosovu, vključno z vladajočo Vetevendosje premierja Albina Kurtija in opozicijsko PDK. Thaci je vodil PDK, dokler se ni leta 2020 predal haaškemu sodišču. Foto: Reuters

Sojenje Thaciju in še trem soobtoženim se bo na haaškem posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu začelo v ponedeljek. Obtoženi so vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med in po oboroženem konfliktu na Kosovu.

Foto: Reuters

Soobtoženi so Thacijev najtesnejši zaveznik in nekdanji vodja njegove nekdanje Demokratske stranke Kosova (PDK) Kadri Veseli, bivši poslanec stranke Samoopredelitev (Vetevendosje) Rexhep Selimi ter nekdanji tiskovni predstavnik OVK in bivši predsednik parlamenta Jakup Krasniqi.

Foto: Reuters

Udeleženci današnjih demonstracij so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa nosili transparente z napisi Pohod za pravico in OVK je naš ponos. Govorniki na protestu so poudarili, da so Thaci in soobtoženi nedolžni in junaki, ki so se v vrstah OVK borili v pravični in sveti vojni za svobodo Kosova, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Foto: Reuters

Thaci in Veseli, ki je v preteklosti med drugim vodil kosovsko obveščevalno službo in bil predsednik parlamenta, sta bila vojaška poveljnika OVK. Ta se je v času konflikta v letih 1998-1999 borila za samostojnost Kosova in proti tedanjemu režimu srbskega predsednika Slobodana Miloševića. Konflikt je zahteval okoli 13.000 življenj in se je končal šele po Natovem bombardiranju takratne Zvezne republike Jugoslavije, po katerem so se srbske sile umaknile s Kosova.

Zločini proti človečnosti in vojni zločini

Obtožnica Thaciju, Veseliju, Selimiju in Krasniqiju v šestih točkah očita zločine proti človečnosti, v štirih točkah pa vojne zločine. Med njimi so pregon na podlagi politične in etnične pripadnosti, nezakoniti zapor, nezakonite aretacije in pripori, okrutno ravnanje, mučenje, druga nečloveška ravnanja in tudi umori, piše na spletni strani sodišča.

Foto: Reuters

Po navedbah iz obtožnice naj bi očitane zločine zagrešili najmanj od marca 1998 do septembra 1999 na več lokacijah na Kosovu in na severu Albanije. Med žrtvami naj bi bilo več sto civilistov in oseb, ki niso sodelovale v sovražnostih.

Thaci, Veseli, Selimi in Krasniqi so za omenjene zločine obtoženi po individualni odgovornosti, sodelovali pa naj bi tudi v razširjenih in sistematičnih napadih na domnevne nasprotnike OVK.

Tožilstvo sodišča je obtožnico vložilo aprila 2020, objavilo pa dva meseca kasneje. Vsi obtoženi, ki so v priporu že od novembra 2020, so se na sodišču sicer izrekli za nedolžne, Thaci pa je novembra 2020 po potrditvi obtožnice odstopil s položaja predsednika Kosova.

Foto: Reuters

Posebno sodišče v Haagu so ustanovili leta 2015 za vojne zločine OVK med kosovskim konfliktom in po njem. Obravnava zločine, ki jih ni preiskovalo Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, ki je delo končalo decembra 2017.